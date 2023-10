сегодня



MIKE MANGINI о работе с другими музыкантами над своим сольным альбомом



Барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini рассказал в интервью "The Everyman Podcast" о предстоящем дебютном сольном альбоме "Invisible Signs", выход которого намечен на ноябрь. Вместе с Mangini в записи пластинки приняли участие Tony Dickinson на бас-гитаре, Ivan Keller и Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE) на гитаре, а вокальные партии исполнила бывшая гитаристка EVANESCENCE Jen Majura.



На вопрос, написал ли он сам всю музыку и тексты для "Invisible Signs", включая недавно выпущенный первый сингл "Freak Of Nature", Mike ответил:



«Причина путаницы в том, что журналисты используют старую информацию, которая на тот момент была правдой, но потом она поменялась. Например, первоначально я написал каждую ноту, потому что я работал над материалом один. Каждую ноту — соло, все слова, ужасно спетые [смеётся] вокальные мелодии. А со временем всё изменилось. Когда этот материал из полностью моего и MIDI-инструментов превратился в то, что вы слышите сейчас, был этап, когда я работал сам, а затем я передал всё остальным участникам проекта. Вот в чём суть».



Что касается того, как Jen стала участвовать в проекте в качестве вокалистки, Mangini сказал:



«Я познакомился с Jen довольно давно, и в итоге она попросила меня сняться в одном из её минутных роликов [на YouTube], и мы записали мелодию Стиви Уандера с ней и Alex'ом Skolnick'ом, и получилось просто супер, потому что она отлично выступила. Она играла на саксофоне и гитаре, но она исполняет Стиви Уандера в своей манере. Не у всех есть подобная манера, и я отметил это про себя. Я подумал: "Боже, у неё есть эта манера". И это интересно, потому что позже, когда я написал пару песен, которые ещё никто не слышал, кроме тех, кто должен был услышать их до выхода альбома, "Black Box" и "Let Me Shine", я подумал, что они больше подходят для молодых. И я попытался сделать эти песни в своём стиле. Я попытался сделать их с риффом и таким образом, что не часто встречается на радиостанциях. Но в любом случае у неё было то, что позволило именно эти две песни соединить с остальными. А те песни, которые вошли в альбом, по-прежнему тяжёлые, но в них нет этого 54-процентного свинга».



Что касается остальных музыкантов, участвовавших в записи "Invisible Signs" Mike сказал:



«Gus занимался соло. Он не хотел заниматься ритм-партиями. Он играет на шестиструнной гитаре, а не на семиструнной. Вот в чём причина. Итак, Ivan'a мне порекомендовал вокалист Dino Jelusick [WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA], который просто милейший человек на свете — он отличный друг, он помогал мне с идеями. И он порекомендовал мне Ivan'a. На самом деле он рекомендовал мне и Tony в качестве басиста. Ivan пришёл и переложил все мои виртуальные партии на гитару. А Dino записал партии Ivan'a на свой ноутбук. Так что они прислали их мне. Но Ivan'y пришлось интерпретировать некоторые вещи. Он говорил: "Это сделано на клавишных. Что можно сделать?" А я такой: "Да, я знаю. Сделай так, чтобы ты смог это сыграть. Сделай так, чтобы это звучало на этом инструменте. Давай". А потом Tony, конечно, сделал то же самое на басу. И он связался со мной и сказал: "Знаешь..." Я такой: "Нет, просто скажи мне". Он говорит: "Этот конкретный прогон, эта конкретная нота — я бы так не сделал". А я ему: "Это всего лишь нота. Просто перемести ноту. Измени её. Я создал базовые партии, которые подходят для песни. Если ты хочешь что-то улучшить, сделай это. Сделай это сам, но не выходи за рамки. Иначе потеряется суть". Так что эти ребята были потрясающими: они взяли то, что я сделал, приукрасили, исправили, так сказать, потому что это были клавишные; они изменили некоторые вещи. Но если бы вы услышали мои демо-записи, это были бы несколько разных нот или структуры. Но по сути всё осталось таким, каким и было. Иван взял на себя все гитарные партии и добавил кое-что от себя. Jen исполнила вступительное соло в песне под названием "Deep Inside"».











