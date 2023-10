сегодня



MIKE MANGINI выпустит дебют осенью



MIKE MANGINI опубликовал трек-лист дебютного альбома "Invisible Signs" и сообщил, что пластинка будет выпущена 11/11/23:



01. Freak Of Nature

02. Invisible Signs

03. Habit To Change

04. Not Drowning

05. Deep Inside

06. Saying Sorry

07. So Alive

08. Glamorous Shades

09. It's Noise

10. Let Me Shine

11. Seek And Find

12. Black Box











