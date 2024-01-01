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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Mike Mangini

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MIKE MANGINI исполняет RUSH



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MIKE MANGINI опубликовал следующее сообщение:

«Xanadu записано мной во время саундчека тура DT для релиза Rush, A Farewell To Kings - 40th Anniversary. Это видео уникальным образом дополняет мои Rhythm Knowledge: Volume One философию фокусировки в различных сложных ситуациях и окружении.

Чтобы зрители могли получить представление об обстановке саундчека во время длительного тура, вы увидите и услышите множество возможных отвлекающих факторов в виде света и фоновых шумов, когда я записывал это видео. Кроме того, невозможно воспроизвести оригинальную версию песни, особенно на этом комплекте. У меня не было другого выбора, кроме как играть куплеты правой рукой и левой ногой, учитывая эту конфигурацию. Позже я исправил некоторые упущенные моменты, но не стал это снимать. Это видео сделано с нескольких дублей (в очках и без них)».

MIKE MANGINI Posts Cover Of RUSH Classic "Xanadu" From DREAM THEATER Tour Soundcheck (Video)




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