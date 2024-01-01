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MIKE MANGINI исполняет RUSH



MIKE MANGINI опубликовал следующее сообщение:



«Xanadu записано мной во время саундчека тура DT для релиза Rush, A Farewell To Kings - 40th Anniversary. Это видео уникальным образом дополняет мои Rhythm Knowledge: Volume One философию фокусировки в различных сложных ситуациях и окружении.



Чтобы зрители могли получить представление об обстановке саундчека во время длительного тура, вы увидите и услышите множество возможных отвлекающих факторов в виде света и фоновых шумов, когда я записывал это видео. Кроме того, невозможно воспроизвести оригинальную версию песни, особенно на этом комплекте. У меня не было другого выбора, кроме как играть куплеты правой рукой и левой ногой, учитывая эту конфигурацию. Позже я исправил некоторые упущенные моменты, но не стал это снимать. Это видео сделано с нескольких дублей (в очках и без них)».







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