сегодня



KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут



В недавнем интервью с KIRK'ом WINDSTEIN'ом у него спросили, есть ли какие-то планы у DOWN на запись чего-то нового:



«Я уже говорил с Phil'ом, и мы все собираемся поехать к нему домой и на его территорию в конце этого месяца [в октябре]... Он вроде как собирается устроить небольшую вечеринку на Хэллоуин или что-то в этом роде. Так что мы планируем принять в ней участие.



Отношение к делу у Phil'а такое: "Слушайте, ребята, я делаю то, что делаю [с PANTERA]. Мне это нравится. Мы круты". И это действительно так. Мы [CROWBAR] имели удовольствие играть с PANTERA в Польше в начале июня. Это было невероятно. Я скажу, что я и смеялся, и плакал. Мои эмоции были совсем другими, потому что я был очень близок с [покойным гитаристом PANTERA] Димебэгом. Это реально — то, что они делают, это всё честно. Но вот что сказал Phil: "Эй, чувак, по большому счету, у меня нет группы. Я сейчас занимаюсь реюнионом PANTERA". И, конечно, они будут заниматься этим так долго, как только смогут. И я не виню их. Кто бы стал? Ты делаешь то, что должен делать. И они это делают, и делают это искренне, по правильным причинам, и мне это нравится. Но, как он сказал, "Слушайте, вы — настоящие профессионалы". И я беседовал с Pepper'ом два или три дня назад. Думаю, в начале ноября у него будет несколько концертов с C.O.C., и он на некоторое время уедет". Следующий концерт CROWBAR — в Ирландии в конце февраля, так что мы надолго отключаемся. И когда у тебя пятеро парней — ну, Phil, конечно, пока не в составе, но есть я, Pepper, Jimmy и Pat — и все в одной комнате, а когда все ребята сочиняют риффы на ходу... А я люблю писать именно так — мне нравится писать спонтанно, с наскока. Я не люблю повторять: "Ладно, это моя новая песня. Бум. Вот вам всем", или что-то в этом роде. Мне нравится писать с наскока, на ходу. Я чувствую, что другие ребята передают мне вибрации и все такое. И это, на мой взгляд, выигрышная формула. Это на самом деле так».



На вопрос о том, означает ли это, что в 2024 возможно, появится новая музыка DOWN, Kirk ответил:



«Я надеюсь. Честно говоря, мы обсуждали возможность сделать что-то вроде EP с кавер-песнями. Но мы набросали около сотни песен и не можем выбрать ни одну из них. Так что, на мой взгляд, проще просто сказать: "Эй, ребята, давайте заберемся в эту гребаную комнату и просто напишем какую-нибудь хрень". Написать шесть песен и выпустить EP. Так что я надеюсь, что так и будет.



Честно говоря, я не знаю/ И это не говорит ни Phil, ни [басист PANTERA] Rex [Brown], ни кто-либо другой. Они могут заниматься [делами PANTERA] вечно. Что касается фестивалей в Южной Америке, Европе и т.д., то они всегда могут — между расписанием Zakk [Wylde, гитарист PANTERA] и Charlie [Benante, барабаны] — выкроить один или два уикенда летом... чем бы они ни занимались со своими группами. Так что я надеюсь, что они так и сделают. Я надеюсь, что они будут заниматься этим вечно.



Когда мы собрались вместе в 1991 году, была лишь первая демо-запись. Мы написали "Bury Me In Smoke", "Temptation's Wings" и "Losing All" за один день. Мы записали их. Phil все спел. Мы свели все на четыре дорожки или еще на какую-то хрень, и на этом все закончилось. Phil улетел обратно в Техас, а Pepper улетел обратно в Северную Каролину с C.O.C. Когда мы собрались вместе, мы всегда шутили, но это больше не просто прикол, что это та группа, с которой мы можем встретить старость. Неважно, как мы выглядим. Мы можем быть толстыми. Мы можем быть лысыми. Мы не привлекаем 18-летних девочек. Если они хотят быть фанатами музыки — отлично. Если вы фанат [Тейлор Свифт], эй, тем лучше для вас. Это все здорово. Неважно. Но в наши планы такое не входило. И это своего рода ирония или что-то в этом роде, что мы прошли полный круг и видим, как мы заявляем: "Эй, ребята, мы приближаемся к середине 50-х - 60-м годам. Это группа, которую мы можем создать и распустить, а потом, возможно, уйти на пенсию". Так что я лично верю, что так и будет, и надеюсь, что в ближайшем будущем так и случится, и мы сможем сделать еще один альбом DOWN, скажем, в '24, '25, да без разницы. Но нет никаких временных ограничений. Я к тому, что Phil занимается своими делами, и да благословит его Бог за это. И я очень горжусь им. Действительно горжусь!»







