Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов



Гитарист DOWN Kirk Windstein рассказал Пьеру Гутьерресу из Rock Talks о статусе давно обсуждаемого EP группы с кавер-песнями:



«Мы говорили об этом долгое время. Сейчас DOWN стал таким, каким он был в начале, то есть сайд-проектом. Нам нравится заниматься этим, и это очень весело, и мы любим группу, она потрясающая, но все вернулись к своим другим коллективам. Pepper [Keenan, гитара] занимается полноценно C.O.C., Jimmy [Bower, барабаны] занимается EYEHATEGOD, я занимаюсь CROWBAR, у Phil'a [Anselmo, вокал] много дел и много проектов, у него так было всегда.



Я бы с удовольствием записал этот EP с кавер-песнями. Насколько мне известно, мы ещё не договорились о песнях на сто процентов. Сейчас мы больше озабочены тем, чтобы провести репетиции для концертов, которые у нас предстоят в конце мая. А в конце июня у нас три фестиваля в Европе, к которым мы тоже должны быть готовы. Так что мы сконцентрированы на этом, и, возможно, после этого мы посмотрим, что у нас получится с кавер-песнями для EP».



На вопрос Гутьерреса, выбрали ли участники DOWN песни для предстоящего EP с кавер-версиями, Windstein ответил:



«У нас есть несколько песен, с которыми, я думаю, мы все согласны, но в конечном итоге выбор за Phil'ом. Остальные ребята, и Phil в том числе, переписывались друг с другом и отправляли друг другу миллион разных песен, которые, по нашему мнению, могли бы подойти. На мой взгляд, нам нужно просто сесть и провести настоящую встречу и сказать: "Хорошо, ребята. Какие песни мы будем записывать? Давайте выучим их". Мы не хотим быть группой, исполняющей каверы на круизном лайнере или ещё где-нибудь; мы хотим переделать эти песни в стиле DOWN. И я не хотел выразить неуважение к группам, исполняющим каверы на круизном лайнере... Но если серьёзно, нам просто нужно договориться о песнях и приступить к работе над ними.



Возраст даёт о себе знать. У нас есть дети, и некоторые из нас женаты... Жизнь начинает брать верх, и это вносит трудности в график каждого участника: "Ладно, когда мы сможем собраться?" Потому что у одного семейные дела, у другого семейные дела. Когда вы становитесь старше, всё становится немного сложнее. Но нам просто нужно собраться в одной комнате, поговорить и всё выяснить. И я не могу дождаться этого момента; я думаю, это будет здорово».



На вопрос о том, какие треки уже согласованы для включения в EP, Kirk сказал:



«Я бы не хотел пока [обсуждать это в интервью], потому что есть только один или два трека, которые действительно утверждены. С некоторыми из них мы пока не определились, так что я бы предпочёл... Когда у нас будет стопроцентное согласие всех ребят по поводу того, что мы собираемся делать, тогда, возможно, мы поговорим об этом в интервью».



Когда Гутьеррес упомянул, что было бы здорово услышать, как DOWN исполняют кавер-версию песни KISS, Windstein сказал:



«Pepper предложил одну, которая мне нравится, так что будет видно. Опять же, в конечном счёте всё зависит от Phil'a, от того, что он считает подходящим для своего голоса, и от того, какую песню KISS мы бы стали исполнять вживую. У нас есть одна на примете, но сможем ли мы сделать так, чтобы она звучала как DOWN? Возможно, да. Она должна звучать так, как будто мы её написали сами; она должна звучать как мы».



Что касается возможности выпуска нового полноформатного альбома с оригинальным материалом DOWN, Kirk сказал:



«Это ещё один вопрос, который нужно обсудить в какой-то момент. На мой взгляд, было бы проще всем сочинить риффы и собраться вместе, чем пытаться решить, какие песни сделать каверами. Я уверен, что в какой-то момент мы к этому придём. Мы не становимся моложе, но нам нравится идея [о новом материале], и я думаю, что фанатам это тоже понравится. Так что я уверен, что в какой-то момент мы это сделаем».







