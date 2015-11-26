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Down

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5 фев 2015 : 		 Новое видео DOWN

28 янв 2015 : 		 Новое видео DOWN

24 дек 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления DOWN
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PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»



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PEPPER KEENAN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у DOWN шансы вернуться к концертной деятельности в 2022 году:

«Все просто пытаются понять, что да как. Мы играли на Psycho [фестивале в Лас-Вегасе] в Вегасе и на Fillmore в Новом Орлеане, и оба концерта были потрясающими. Мы вели прямые трансляции. Это было так странно — сидеть на заднице целый год — в буквальном смысле. Мы планировали всякую хрень по полной программе — как DOWN, так и CORROSION OF CONFORMITY. А мы просто завязли. Так что сейчас мы просто пытаемся медленно собрать всё обратно, не слишком торопясь. Но да, это определённо в планах».

Он также подчеркнул важность возвращения в команду Kirk'a Windstein'a:

«Он был нашим недостающим звеном. И я сказал всем, я заявил: "Я не буду делать этого, пока Kirk не появится в группе". Я позвонил Кирку. Kirk сказал: "Я в деле". Мы впали в бешенство. Мы были не в своей тарелке и сошли с ума. Но мы все знали друг друга с детства, так что нельзя злиться так долго. И никто не злился. Это было просто... Мы сходили с ума. Мы слетали с катушек».

PEPPER KEENAN Didn





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Jack of Diamonds


15 дек 2021, 17:00		ты семь лет с Ландграфом играл и ейпи один записал, а теперь ты без Кирка не можешь

graillyc


15 дек 2021, 17:20		Ну надоело чуваку, чо. В любом случае, Кирк в группе это хорошо

Может, ещё через пару лет, если Филу поднадоест делать то, что он делает сейчас, мы услышим что-то новое и от Down


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