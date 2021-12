сегодня



PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»



PEPPER KEENAN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у DOWN шансы вернуться к концертной деятельности в 2022 году:



«Все просто пытаются понять, что да как. Мы играли на Psycho [фестивале в Лас-Вегасе] в Вегасе и на Fillmore в Новом Орлеане, и оба концерта были потрясающими. Мы вели прямые трансляции. Это было так странно — сидеть на заднице целый год — в буквальном смысле. Мы планировали всякую хрень по полной программе — как DOWN, так и CORROSION OF CONFORMITY. А мы просто завязли. Так что сейчас мы просто пытаемся медленно собрать всё обратно, не слишком торопясь. Но да, это определённо в планах».



Он также подчеркнул важность возвращения в команду Kirk'a Windstein'a:



«Он был нашим недостающим звеном. И я сказал всем, я заявил: "Я не буду делать этого, пока Kirk не появится в группе". Я позвонил Кирку. Kirk сказал: "Я в деле". Мы впали в бешенство. Мы были не в своей тарелке и сошли с ума. Но мы все знали друг друга с детства, так что нельзя злиться так долго. И никто не злился. Это было просто... Мы сходили с ума. Мы слетали с катушек».













+1 -0



( 2 ) просмотров: 345