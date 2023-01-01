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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 27
*Новое видео DORO 24
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
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Down

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29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий

1 сен 2020 : 		 Фрагмент с выступления DOWN

26 авг 2020 : 		 Трейлер онлайн-концерта DOWN

20 авг 2020 : 		 Видео с репетиции DOWN

13 авг 2020 : 		 DOWN отметят юбилей "NOLA"

5 авг 2020 : 		 DOWN онлайн!

25 июл 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»

3 фев 2020 : 		 Kirk Windstein предпочел бы записать альбом с DOWN, а не ЕР

22 янв 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN не против записать что-нибудь с DOWN

19 дек 2019 : 		 KIRK WINDSTEIN выступит с DOWN

13 ноя 2019 : 		 DOWN подтвердили первое шоу на 2020 год

22 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «DOWN предлагают отметить юбилей дебюта»

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления DOWN

8 июл 2016 : 		 PHILIP ANSELMO о будущем DOWN

4 апр 2016 : 		 Гитарист DOWN: "Выходка PHILIP'a ANSELMO не повлияет на нашу карьеру"

5 фев 2016 : 		 PEPPER KEENAN принял извинения вокалиста DOWN

5 фев 2016 : 		 Выступление DOWN отменили

4 фев 2016 : 		 FORTAROCK отменили выступления DOWN из-за действий Philip'a Anselmo
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|||| сегодня

DOWN в студии



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Kirk Windstein опубликовал фотографию из студии и написал:

«Ну чо как... а мы тут пару песен DOWN сегодня свояли!!!»






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