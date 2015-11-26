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Down

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13 авг 2020 : 		 DOWN отметят юбилей "NOLA"

5 авг 2020 : 		 DOWN онлайн!

25 июл 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»

3 фев 2020 : 		 Kirk Windstein предпочел бы записать альбом с DOWN, а не ЕР

22 янв 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN не против записать что-нибудь с DOWN

19 дек 2019 : 		 KIRK WINDSTEIN выступит с DOWN

13 ноя 2019 : 		 DOWN подтвердили первое шоу на 2020 год

22 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «DOWN предлагают отметить юбилей дебюта»

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления DOWN

8 июл 2016 : 		 PHILIP ANSELMO о будущем DOWN

4 апр 2016 : 		 Гитарист DOWN: "Выходка PHILIP'a ANSELMO не повлияет на нашу карьеру"

5 фев 2016 : 		 PEPPER KEENAN принял извинения вокалиста DOWN

5 фев 2016 : 		 Выступление DOWN отменили

4 фев 2016 : 		 FORTAROCK отменили выступления DOWN из-за действий Philip'a Anselmo

19 июн 2015 : 		 Концертное видео DOWN

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

10 мар 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления DOWN

5 фев 2015 : 		 Новое видео DOWN

28 янв 2015 : 		 Новое видео DOWN

24 дек 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления DOWN

4 окт 2014 : 		 Видео с выступления DOWN

13 май 2014 : 		 Новое видео DOWN

13 май 2014 : 		 DOWN исполнили песню CORROSION OF CONFORMITY

7 май 2014 : 		 Новый ЕР DOWN доступен для прослушивания

5 май 2014 : 		 DOWN исполнили новый трек

17 мар 2014 : 		 Новая песня DOWN
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|||| 13 авг 2020

DOWN отметят юбилей "NOLA"



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Онлайн-выступлением двадцать девятого августа DOWN отметят юбилей дебютного альбома, выпущенного в 1995 году. Детали и цены на билеты виртуального шоу доступны по этому адресу.

DOWN To Celebrate 25th Anniversary Of 'NOLA' With Full-Length Exclusive Livestream On August 29






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