KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»
KIRK WINDSTEIN недавно поговорил о юбилее DOWN и, в частности, ответил на вопрос о том, приступила ли группа к работе над новым материалом:
«Вообще-то об этом не было и речи. Главное было попытаться выступить на европейских фестивалях и в "Psycho Las Vegas" [в Лас-Вегасе]. Psycho Las Vegas был перенесён на год вперёд, и, очевидно, все европейские фестивали были отменены. Так что я понятия не имею, что будет в будущем. В ближайшие несколько месяцев мы будем работать над чем-то действительно особенным, что меня очень воодушевляет, но... это всё, что я могу сказать. Я очень взволнован тем фактом, что снова встречусь со всеми парнями!»
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