Профессиональное видео полного выступления DOWN, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Lysergik Funeral Procession"

"Hail the Leaf"

"Lifer"

"The Seed"

"Ghosts Along the Mississippi"

"Losing All"

"Pillars of Eternity"

"Swan Song"

"Eyes of the South"

"Stone the Crow"

"Bury Me In Smoke"







