Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 20
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 11
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 9
*Вокалист GHOST потерял голос 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 20
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
[= ||| все новости группы



*

Down

*



23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий

1 сен 2020 : 		 Фрагмент с выступления DOWN

26 авг 2020 : 		 Трейлер онлайн-концерта DOWN

20 авг 2020 : 		 Видео с репетиции DOWN

13 авг 2020 : 		 DOWN отметят юбилей "NOLA"

5 авг 2020 : 		 DOWN онлайн!

25 июл 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»

3 фев 2020 : 		 Kirk Windstein предпочел бы записать альбом с DOWN, а не ЕР

22 янв 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN не против записать что-нибудь с DOWN

19 дек 2019 : 		 KIRK WINDSTEIN выступит с DOWN

13 ноя 2019 : 		 DOWN подтвердили первое шоу на 2020 год

22 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «DOWN предлагают отметить юбилей дебюта»

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления DOWN

8 июл 2016 : 		 PHILIP ANSELMO о будущем DOWN

4 апр 2016 : 		 Гитарист DOWN: "Выходка PHILIP'a ANSELMO не повлияет на нашу карьеру"

5 фев 2016 : 		 PEPPER KEENAN принял извинения вокалиста DOWN

5 фев 2016 : 		 Выступление DOWN отменили

4 фев 2016 : 		 FORTAROCK отменили выступления DOWN из-за действий Philip'a Anselmo

19 июн 2015 : 		 Концертное видео DOWN

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления DOWN



zoom
Профессиональное видео полного выступления DOWN, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Lysergik Funeral Procession"
"Hail the Leaf"
"Lifer"
"The Seed"
"Ghosts Along the Mississippi"
"Losing All"
"Pillars of Eternity"
"Swan Song"
"Eyes of the South"
"Stone the Crow"
"Bury Me In Smoke"

DOWN - Pro-Shot Video Of Entire Hellfest 2022 Show Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом