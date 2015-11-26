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Down

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8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий

1 сен 2020 : 		 Фрагмент с выступления DOWN

26 авг 2020 : 		 Трейлер онлайн-концерта DOWN

20 авг 2020 : 		 Видео с репетиции DOWN

13 авг 2020 : 		 DOWN отметят юбилей "NOLA"

5 авг 2020 : 		 DOWN онлайн!

25 июл 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»

3 фев 2020 : 		 Kirk Windstein предпочел бы записать альбом с DOWN, а не ЕР

22 янв 2020 : 		 KIRK WINDSTEIN не против записать что-нибудь с DOWN

19 дек 2019 : 		 KIRK WINDSTEIN выступит с DOWN

13 ноя 2019 : 		 DOWN подтвердили первое шоу на 2020 год

22 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «DOWN предлагают отметить юбилей дебюта»

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления DOWN

8 июл 2016 : 		 PHILIP ANSELMO о будущем DOWN

4 апр 2016 : 		 Гитарист DOWN: "Выходка PHILIP'a ANSELMO не повлияет на нашу карьеру"

5 фев 2016 : 		 PEPPER KEENAN принял извинения вокалиста DOWN

5 фев 2016 : 		 Выступление DOWN отменили

4 фев 2016 : 		 FORTAROCK отменили выступления DOWN из-за действий Philip'a Anselmo

19 июн 2015 : 		 Концертное видео DOWN

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

10 мар 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления DOWN

5 фев 2015 : 		 Новое видео DOWN

28 янв 2015 : 		 Новое видео DOWN

24 дек 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления DOWN

4 окт 2014 : 		 Видео с выступления DOWN
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Концертное видео DOWN



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DOWN опубликовали концертное видео на "Ghosts Along The Mississippi", съемки которого проходили на Ozzfest 2002.

DOWN - Previously Unseen Video Of OzzFest 2002 "Ghosts Along The Mississippi" Peformance Available



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


8 июн 2021, 02:14		Шикарная группа.


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