DOWN планируют альбом кавер-версий

Барабанщик DOWN Jimmy Bower в рамках недавнего интервью рассказал о ближайших планах группы:
«Мы скоро приступим к альбому кавер-версий. Мы пока не определились с тем, когда это случится и какие конкретно будут песни... но идея подобного витала вечно. Знаю, что это в работе. Прошлым летом были запланированы ряд фестивальных выступлений в Европе, но из-за COVID-19 все отменилось, все перенеслось на год, но посмотрим, как и что будет в итоге».
Jack of Diamonds
graillyc
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