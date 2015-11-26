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DOWN онлайн!



DOWN дадут первое за четыре года выступление и состоится оно онлайн! Об этом сообщил в программе у басиста MEGADETH рассказал гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo, давний менеджер команды.



«Я с ними с 2006 года, кажется, прошла вечность. В последнее время они брали паузу, но двадцать второго августа дадут онлайн-концерт. Детали сообщим попозже».













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