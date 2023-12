сегодня



Новое видео DION



“Soul Force” with Susan Tedeschi, новое видео группы DION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Girl Friends’, выходящего восьмого марта на Keeping The Blues Alive Records.



«Я обратил внимание на то, что мужчины играют другую мелодию, когда в комнате есть женщины, и это совсем другой вид джема, когда в нем участвуют женщины. Я не знаю, почему это так, но это так. Может быть, мы, мужчины, на каком-то примитивном уровне конкурируем за их внимание. Как я уже сказал, я не знаю, почему и как. Но я знаю, что это делает музыку лучше, и мы все от этого становимся лучше



Я хотел получить самую лучшую музыку из всех возможных. Поэтому я написал несколько дуэтов для себя и моих "подруг", женщин, которые живут в моих наушниках, женщин, которые заставляют меня прибавить громкость, когда они попадают в мое радио. Я пригласил их присоединиться ко мне, одну за другой, и вот они здесь, стенают на гитаре и в микрофон. Вы услышите женский дух в каждой струне этой пластинки, и вы не забудете ни одной из них!»



Трек-лист:



1. Soul Force with Susan Tedeschi

2. I Aim To Please with Danielle Nicole

3. Stop Drop And Roll with Valerie Tyson

4. Do Ladies Get The Blues with Christine Ohlman and Debbie Davis

5. An American Hero with Carlene Carter

6. Don’t You Want A Man Like Me with Rory Block

7. Sugar Daddy with Christine Ohlman

8. Endless Highway with Randi Fishenfeld

9. I Got Wise with Maggie Rose

10. Hey Suzy with Sue Foley

11. Mama Said with Shemekia Copeland

12. Just Like That with Joanne Shaw Taylor







+0 -0



просмотров: 64