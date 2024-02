сегодня



Новое видео SUM 41



"Waiting On A Twist Of Fate", новое видео группы SUM 41, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven :x: Hell", релиз которого намечен на 29 марта на Rise Records:



Heaven



01. Waiting On A Twist Of Fate

02. Landmines

03. I Can't Wait

04. Time Won't Wait

05. Future Primitive

06. Dopamine

07. Not Quite Myself

08. Bad Mistake

09. Johnny Libertine

10. Radio Silence



Hell



01. Preparasi A Salire

02. Rise Up

03. Stranger In These Times

04. I Don't Need Anyone

05. Over The Edge

06. House Of Liars

07. You Wanted War

08. Paint It Black

09. It's All Me

10. How The End Begins







