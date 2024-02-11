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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Sum 41

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11 фев 2024 : 		 SUM 41 в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 дек 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUM 41

30 ноя 2023 : 		 DERYCK WHIBLEY об уходе SUM 41 на покой

1 ноя 2023 : 		 Новый альбом SUM 41 выйдет весной

28 сен 2023 : 		 Новое видео SUM 41

19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

1 июн 2021 : 		 SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok

27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
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|||| сегодня

SUM 41 в 'Jimmy Kimmel Live!'



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SUM 41 приняли участие в программе 'Jimmy Kimmel Live!', где исполнили "Landmines".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 фев 2024
v
vig5
Походу, будет охрененный альбом! Как и последние альбомы Green Day и Blink 182!

просмотров: 177

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