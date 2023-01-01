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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Sum 41

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28 сен 2023 : 		 Новое видео SUM 41

19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

1 июн 2021 : 		 SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok

27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
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|||| сегодня

Новое видео SUM 41



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"Landmines", новое видео группы SUM 41, доступно для просмотра ниже.




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