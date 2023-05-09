сегодня



SUM 41 всё



Участие в SUM 41 с 1996 года принесло нам одни из лучших моментов в нашей жизни. Мы бесконечно благодарны нашим поклонникам, как старым, так и новым, которые поддерживали нас во всех отношениях. Трудно выразить любовь и уважение, которые мы испытываем ко всем вам, и мы хотели, чтобы вы услышали это от нас.



Группа SUM 41 прекращает свою деятельность. Мы по-прежнему отыграем все наши актуальные гастрольные даты в этом году, и мы с нетерпением ждем выпуска нашего последнего альбома 'Heaven :x: Hell", а также завершающего мирового тура в качестве хедлайнеров, чтобы отпраздновать это событие. Подробности будут объявлены, как только они будут у нас на руках.



Пока же мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами, skumfuks, на наших концертах и с нетерпением ждем того, что принесет будущее каждому из нас.



Спасибо вам за 27 лет существования SUM 41!











+0 -0



( 9 ) просмотров: 819

