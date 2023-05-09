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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Sum 41

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SUM 41 всё



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Участие в SUM 41 с 1996 года принесло нам одни из лучших моментов в нашей жизни. Мы бесконечно благодарны нашим поклонникам, как старым, так и новым, которые поддерживали нас во всех отношениях. Трудно выразить любовь и уважение, которые мы испытываем ко всем вам, и мы хотели, чтобы вы услышали это от нас.

Группа SUM 41 прекращает свою деятельность. Мы по-прежнему отыграем все наши актуальные гастрольные даты в этом году, и мы с нетерпением ждем выпуска нашего последнего альбома 'Heaven :x: Hell", а также завершающего мирового тура в качестве хедлайнеров, чтобы отпраздновать это событие. Подробности будут объявлены, как только они будут у нас на руках.

Пока же мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами, skumfuks, на наших концертах и с нетерпением ждем того, что принесет будущее каждому из нас.

Спасибо вам за 27 лет существования SUM 41!






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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9 май 2023
Вашингтон Ирвинг
В чем разница между ними и Blink-182? Человеков больше в составе?
9 май 2023
x
xRReth
Вашингтон Ирвинг, у Блинков играет наипиздатейший панк-барабос в мире на сегодняшний день
9 май 2023
Hellg
xRReth, никогда не вкуривал, откуда у него столько регалий. Из-за татуировок?
9 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Hellg, тоже самое. Ну типа как Фли из RHCP - все им офигенно восхищаются, вау, крутой басист, а что в нем такого, непонятно. Как и в самих RHCP, охрененно переоцененная группа.
Like!1
9 май 2023
o
olly71
То неловкое чувство когда узнаёшь о группе из новости о её распаде.
9 май 2023
С
СтаканМарьиванны
olly71, ну хз, я хоть их и не слушал никогда, но группа эта довольно популярная. Как Avril Lavigne какая-нибудь.
9 май 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
СтаканМарьиванны, забей, он недавно говорил, что толком не знает кто такие Tool.
Какой уж тут Sum 41...
Like!1

просмотров: 819

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