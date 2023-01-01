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Новое видео DOKKEN
37
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
31
Боруссия грохнула IRON MAIDEN
27
Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»
25
DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит...
17
все новости группы
Sum 41
Канада
Punk Rock
Pop Punk
https://www.sum41.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/Sum41
Facebook:
https://www.facebook.com/Sum41/
15 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления SUM 41
9 май 2023
:
SUM 41 всё
25 мар 2022
:
SUM 41 выпустят двойной альбом
1 июн 2021
:
SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok
27 май 2020
:
SUM 41 выпустили сборник би-сайдов
21 янв 2020
:
SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва
21 янв 2020
:
SUM 41 исполнили песни METALLICA
9 июл 2019
:
Новое видео SUM 41
30 апр 2019
:
SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
15 авг 2023
Профессиональное видео полного выступления SUM 41
Профессиональное видео полного выступления SUM 41, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.
https://www.sum41.com/
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Сообщений нет