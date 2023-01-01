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*Новое видео DOKKEN 37
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 25
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 17
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Sum 41

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|||| 15 авг 2023

Профессиональное видео полного выступления SUM 41



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Профессиональное видео полного выступления SUM 41, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.




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