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Sum 41

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30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
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DERYCK WHIBLEY об уходе SUM 41 на покой



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DERYCK WHIBLEY в интервью CJAY 92 рассказал о новом альбоме SUM 41:

«Мы хотели записать новый альбом — он двойной, "Heaven :x: Hell", сторона "Heaven" — это 10 песен поп-панка старой школы SUM 41, а сторона "Hell" — это более новая, более тяжелая металлическая сторона, ту, которую мы представляем уже 16-17 лет — может быть, даже дольше. Но в любом случае, да, я думаю, что в первом сингле "Landmines" есть дух, скажем, [2001 года] "All Killer No Filler" и [2002 года] "Does This Look Infected?", но в исполнении группы, которая играет уже 30 лет».

На вопрос о том, насколько велико было давление на него и его коллег по группе, чтобы сделать этот последний альбом именно таким, каким они хотели его видеть, он ответил:

«Давления не было, потому что мы не знали, что этот альбом станет последним. Когда я начал писать песни для этого альбома, я даже не знал, что пишу их для SUM 41. Я думал, что пишу для других людей, потому что в начале пандемии менеджеры и лейблы спрашивали меня, не хочу ли я поработать с их артистами. Им нужен был поп-панк. Так что я просто начал писать песни, и так получилось, что они мне понравились, и я не хотел их отдавать. В итоге я оставил их себе. И я даже не предполагал, что мы выпустим двойной альбом. И тем более не знал, каким он получится. Это понимание пришло лишь тогда, когда вся музыка была готова. Только когда я прослушал все это в обратном порядке, она заговорила со мной».

Что касается решения отправить SUM 41 на покой после выхода грядущего LP и тура, он сказал:

«Я искренне верю в то, что музыка подсказывает тебе, что делать, и она просто сказала мне, что это должен быть двойной альбом. Как только альбом был закончен, я понял, и я размышлял об этом некоторое время, что есть стойкое ощущение, что после всех этих лет, когда я на 1000% уделял SUM 41 каждый день, у меня больше нет сил на продолжение после этой пластинки. Я играю в этой группе с десятого класса, и я просто... Я пришел к тому состоянию, когда мне захотелось сосредоточиться и направить энергию на что-то другое. И я почувствовал, что это, возможно, лучшая запись, которую мы когда-либо делали. И я считаю, что нынешний состав — лучший из всех вариантов команды. И поэтому будет неплохо уйти будучи на вершине».




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