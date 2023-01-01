19 сен 2023



Вокалист SUM 41 попал в больницу



В пятницу 43-летний Deryck Whibley был срочно доставлен в реанимацию после того, как его здоровье ухудшилось.



«Мы с Deryck'ом должны были быть сейчас в Чикаго, отмечать восьмилетнюю годовщину нашей свадьбы, но у Вселенной оказались другие планы», — поделилась его жена Ариана Уибли в Ин-сто-грамм.



«Мы провели всю ночь в отделении скорой помощи и теперь проведем следующие несколько дней в больнице, пока он борется с пневмонией



Самое страшное то, что у него большая нагрузка на сердце, и нам говорят, что есть вероятность сердечной недостаточности.



Очевидно, что мы не в первый раз оказываемся в подобной ситуации, но это навевает очень тяжелые воспоминания, когда он снова оказывается на больничной койке, подключенный к проводам и капельницам».



В субботу она опубликовала новое сообщение:



«Я очень рада сообщить эту новость.



Deryck был выписан после того, как так хорошо отреагировал на лечение. Сейчас он находится под присмотром своей матери, которая является дипломированной медсестрой, и меня. Давление и нагрузка на его сердце и легкие улучшились, и он может дышать без боли.



Я не могу передать словами, как мы благодарны за то, что нас окружает семья. Мы знали, что у нас есть поддержка, но излияние любви к нашей семье было просто ошеломляющим, и мы не можем выразить словами, как много это для нас значит и помогает нам сохранять позитивный настрой».





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