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Sum 41

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19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

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27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
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|||| 19 сен 2023

Вокалист SUM 41 попал в больницу



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В пятницу 43-летний Deryck Whibley был срочно доставлен в реанимацию после того, как его здоровье ухудшилось.

«Мы с Deryck'ом должны были быть сейчас в Чикаго, отмечать восьмилетнюю годовщину нашей свадьбы, но у Вселенной оказались другие планы», — поделилась его жена Ариана Уибли в Ин-сто-грамм.

«Мы провели всю ночь в отделении скорой помощи и теперь проведем следующие несколько дней в больнице, пока он борется с пневмонией

Самое страшное то, что у него большая нагрузка на сердце, и нам говорят, что есть вероятность сердечной недостаточности.

Очевидно, что мы не в первый раз оказываемся в подобной ситуации, но это навевает очень тяжелые воспоминания, когда он снова оказывается на больничной койке, подключенный к проводам и капельницам».

В субботу она опубликовала новое сообщение:

«Я очень рада сообщить эту новость.

Deryck был выписан после того, как так хорошо отреагировал на лечение. Сейчас он находится под присмотром своей матери, которая является дипломированной медсестрой, и меня. Давление и нагрузка на его сердце и легкие улучшились, и он может дышать без боли.

Я не могу передать словами, как мы благодарны за то, что нас окружает семья. Мы знали, что у нас есть поддержка, но излияние любви к нашей семье было просто ошеломляющим, и мы не можем выразить словами, как много это для нас значит и помогает нам сохранять позитивный настрой».




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