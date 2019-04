сегодня



SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»



SUM 41 выпустят 19 июля на Hopeless Record свой новый альбом "Order In Decline", который в пресс-релизе охарактеризован как «без сомнения, самый тяжёлый и наиболее агрессивный альбом SUM 41 на текущий момент, в то же время он самый динамичный и сырой».



Трек-лист:



01. Turning Away

02. Out For Blood

03. The New Sensation

04. A Death In The Family

05. Heads Will Roll

06. 45 (A Matter Of Time)

07. Never There

08. Eat You Alive

09. The People Vs…

10. Catching Fire









SUM 41 will also co-headline the inaugural Rockstar Energy Drink Disrupt festival this summer on select dates throughout the United States and Canada.













