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SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok



SUM 41 выпустили переосмысленную версию ранее выпущенного трека "Catching Fire" с участием автора TikTok/музыканта nothing,nowhere. Deryck Whibley из SUM 41 написал эту балладу для своей жены Ari Whibley после её попытки самоубийства, и они впервые рассказывают о об этом в надежде привлечь внимание к проблеме во время месяца осведомлённости о психическом здоровье.



Фанаты SUM 41 со всего мира коллективно представили свои истории потери, которые можно увидеть в прекрасно снятом чёрно-белом клипе на песню "Catching Fire". Замысел этого мощного видео, ставшего настоящим мемориалом, заключается в том, чтобы пролить свет на профилактику самоубийств и помочь побороть клеймо, лежащее в основе психического здоровья. Режиссёром видео выступил John Asher, который ранее снял клип SUM 41 на песню "Never There".



Whibley: «Сочинение этой песни стало для меня катарсисом, когда я впервые справился со своими эмоциями, связанными с тем, что моя жена чуть не покончила жизнь самоубийством. Когда я впервые сыграл песню для неё, это стало началом нашего открытого разговора о том, через что она прошла. Делясь её историей, мы надеемся дать другим понять, что они не одиноки, и что если вам нужна помощь, то нет ничего постыдного в том, чтобы рассказать об этом».



Nothing,nowhere: «Как человек, которому всю жизнь приходилось иметь дело с психическими заболеваниями, я не сомневался, что Deryck предложит мне принять участие в этой песне. Я считаю, что очень важно дать понять близким людям, что вы их любите и что вы безоговорочно их поддерживаете. Я всю жизнь являюсь поклонником SUM 41, и для меня большая честь стать частью чего-то подобного».







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