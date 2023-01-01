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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
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с
по
MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
36
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
все новости группы
Sum 41
Канада
Punk Rock
Pop Punk
https://www.sum41.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/Sum41
Facebook:
https://www.facebook.com/Sum41/
1 ноя 2023
:
Новый альбом SUM 41 выйдет весной
28 сен 2023
:
Новое видео SUM 41
19 сен 2023
:
Вокалист SUM 41 попал в больницу
15 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления SUM 41
9 май 2023
:
SUM 41 всё
25 мар 2022
:
SUM 41 выпустят двойной альбом
1 июн 2021
:
SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok
27 май 2020
:
SUM 41 выпустили сборник би-сайдов
21 янв 2020
:
SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва
21 янв 2020
:
SUM 41 исполнили песни METALLICA
9 июл 2019
:
Новое видео SUM 41
30 апр 2019
:
SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
сегодня
Новый альбом SUM 41 выйдет весной
SUM 41, недавно выпустившие сингл "Landmines", сообщили, что он будет включен в новую студийную работу "Heaven :x: Hell", релиз которой намечен на весну следующего года.
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Сообщений нет