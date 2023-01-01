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Новый альбом SUM 41 выйдет весной



SUM 41, недавно выпустившие сингл "Landmines", сообщили, что он будет включен в новую студийную работу "Heaven :x: Hell", релиз которой намечен на весну следующего года.







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