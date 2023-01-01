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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Sum 41

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1 ноя 2023 : 		 Новый альбом SUM 41 выйдет весной

28 сен 2023 : 		 Новое видео SUM 41

19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

1 июн 2021 : 		 SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok

27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
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|||| сегодня

Новый альбом SUM 41 выйдет весной



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SUM 41, недавно выпустившие сингл "Landmines", сообщили, что он будет включен в новую студийную работу "Heaven :x: Hell", релиз которой намечен на весну следующего года.




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