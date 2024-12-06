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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу!



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Производители газировки Liquid Death представили лучший аксессуар для посетителей концертов — лимитированный подгузник Pit Diaper от Depend.

Одобренный барабанщиком Ben'ом Koller'ом (CONVERGE, MUTOID MAN, KILLER BE KILLED, ALL PIGS MUST DIE), Pit Diaper блокирует переработанные напитки от Liquid Death и помогает мгновенно нейтрализовать запахи, так что вам больше никогда не придется покидать мошпит, пропускать любимую песню или беспокоиться о утечках.

Совместимый с мужскими прокладками Depend Guards, подгузник отличается элегантным дизайном, выполненным из первоклассной стеганой кожи без использования животного материала, украшенной цепями и шипами, что позволяет ему органично сочетаться с любым нарядом.

Koller: «Концерт нельзя остановить, чтобы сходить в туалет. С подгузником Pit Diaper я могу ...жняться, не пропуская ни одной секунды шоу!»

Метал-концерты без протечек можно себе позволить за $75.




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6 дек 2024
s
sibterminator
Жаль Джи Джи Аллин не дожил до этого события.
Like!1
6 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
sibterminator, но хорошо, что это не пришлось ему видеть
6 дек 2024
Corpsegrinder04
sibterminator, джи Джи Аллину эта туфта не нужна была. Он срал в ведро и бросался какашками потом в ниферов.

просмотров: 179

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