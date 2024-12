все новости группы











Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу!



Производители газировки Liquid Death представили лучший аксессуар для посетителей концертов — лимитированный подгузник Pit Diaper от Depend.



Одобренный барабанщиком Ben'ом Koller'ом (CONVERGE, MUTOID MAN, KILLER BE KILLED, ALL PIGS MUST DIE), Pit Diaper блокирует переработанные напитки от Liquid Death и помогает мгновенно нейтрализовать запахи, так что вам больше никогда не придется покидать мошпит, пропускать любимую песню или беспокоиться о утечках.



Совместимый с мужскими прокладками Depend Guards, подгузник отличается элегантным дизайном, выполненным из первоклассной стеганой кожи без использования животного материала, украшенной цепями и шипами, что позволяет ему органично сочетаться с любым нарядом.



Koller: «Концерт нельзя остановить, чтобы сходить в туалет. С подгузником Pit Diaper я могу ...жняться, не пропуская ни одной секунды шоу!»



