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Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу!
Производители газировки Liquid Death представили лучший аксессуар для посетителей концертов — лимитированный подгузник Pit Diaper от Depend.
Одобренный барабанщиком Ben'ом Koller'ом (CONVERGE, MUTOID MAN, KILLER BE KILLED, ALL PIGS MUST DIE), Pit Diaper блокирует переработанные напитки от Liquid Death и помогает мгновенно нейтрализовать запахи, так что вам больше никогда не придется покидать мошпит, пропускать любимую песню или беспокоиться о утечках.
Совместимый с мужскими прокладками Depend Guards, подгузник отличается элегантным дизайном, выполненным из первоклассной стеганой кожи без использования животного материала, украшенной цепями и шипами, что позволяет ему органично сочетаться с любым нарядом.
Koller: «Концерт нельзя остановить, чтобы сходить в туалет. С подгузником Pit Diaper я могу ...жняться, не пропуская ни одной секунды шоу!»
Метал-концерты без протечек можно себе позволить за $75.
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