Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов вернулись из небытия



Гитарист Metallica Kirk Hammett объявил, что наконец-то обнаружил свой пропавший iPhone, на котором хранились сотни утерянных риффов — включая те самые, что должны были войти в «новый чертовски тяжёлый альбом».



По словам Hammett'a, телефон пропал ещё в 2014 году, и с тех пор музыкант безуспешно искал его, обвиняя во всём то дорожных менеджеров, то зловредных демонов из своих коллекционных хоррор-фильмов.



Однако сегодня утром случилось чудо: Кирк случайно наступил на что-то твёрдое в своём домашнем спортзале. Под ковриком для йоги (которым он, по его признанию, никогда не пользовался) лежал iPhone 6 с сотнями голосовых заметок.



Первое, что услышал Hammett, включив запись: «Эээ… окей, это, типа, рифф… начинает играть что-то эпичное… О чёрт, мне надо срочно записать это перед туром… А, да ладно, сохраню в заметки…»



Среди других находок:



• Рифф, который «точно был лучше, чем "Enter Sandman"» (но записан под аккомпанемент работающей микроволновки).



• Баллада в духе "Nothing Else Matters", но с текстом про потерянные носки.



• Демо-версия песни "Lulu 2" (после прослушивания Кирк немедленно удалил файл).



James Hetfield, узнав о находке, сначала разозлился, что Кирк «опять всё теряет», но потом обрадовался, что хоть что-то нашлось. Lars Ulrich уже предложил выпустить потерянные риффы в виде 15-дискового бокс-сета с бонусным треком «Kirk is looking for a phone (Live 2025)».



Metallica планируют записать новый альбом на основе найденных идей, но Hammett предупреждает:



«Я уже потерял AirPods. Так что если вдруг эти риффы снова исчезнут — вините Apple!»





