сегодня



ROB HALFORD: путь от JUDAS PRIEST до иудейского священника



Легендарный вокалист Judas Priest Rob Halford сменил кожаный плащ на талит, объявив о своём новом призвании — стать иудейским священником.



По словам Rob'a, это решение созревало годами:



«Я всегда пел о свободе, борьбе и искуплении. Теперь хочу вести людей к свету… но с дисторшном!»



История началась с тура Judas Priest в Тель-Авиве, где Halford, по его словам, «случайно зашел на ужин в Шаббат, думая, что это afterparty». Там его пленили хала с изюмом, тёплый прием и вопрос местного раввина:



«Парень, ты точно не из колена Левия? У тебя голос, как шофар в Судный день!»



Роб, никогда не чуждый драматических жестов, воспринял это как знак. После интенсивного курса изучения Торы («Это как учить тексты песен, только сложнее!») и споров о том, можно ли носить тфилин поверх кожаных нарукавников, он официально получил смиху (раввинское посвящение).



Прихожане новой синагоги Halford'a, названной "Temple of the Priest", уже делятся впечатлениями:



• Утренние молитвы теперь начинаются с гимна «Нарушая законы… Моисея».



• Вместо традиционного «Амен!» все кричат "Judas! Judas! Judas!"



• Кипу заменяет кожаная бандана с вышитой звездой Давида.



• На Йом-Кипур Роб постится… Но только до заката, потому что «голодный Metal God — злой Metal God».



Хэлфорд не намерен бросать музыку. Он анонсировал духовно-металлический альбом "Painkiller of Zion", где псалмы сочетаются с пауэр-аккордами, а вместо церковного хора — бэк-вокал хеви-металлических хазанов. Также он работает над книгой «Как я нашёл покой в Каббале».



Фанаты в восторге: «Наконец-то бар-мицва с настоящим огнём и дымом!» — пишут в соцсетях. А главный раввин Тель-Авива заявил: «Если он перестанет называть свиток Торы "самым старым винилом в мире", мы будем считать это успехом».



P.S. На вопрос, не противоречит ли его новый статус любви к мотоциклам, Роб ответил: «Моисей 40 лет водил евреев по пустыне. Я просто сделаю это на Harley. Hellion’s Wheels!»





