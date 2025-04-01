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Halford

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ROB HALFORD: путь от JUDAS PRIEST до иудейского священника



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Легендарный вокалист Judas Priest Rob Halford сменил кожаный плащ на талит, объявив о своём новом призвании — стать иудейским священником.

По словам Rob'a, это решение созревало годами:

«Я всегда пел о свободе, борьбе и искуплении. Теперь хочу вести людей к свету… но с дисторшном!»

История началась с тура Judas Priest в Тель-Авиве, где Halford, по его словам, «случайно зашел на ужин в Шаббат, думая, что это afterparty». Там его пленили хала с изюмом, тёплый прием и вопрос местного раввина:

«Парень, ты точно не из колена Левия? У тебя голос, как шофар в Судный день!»

Роб, никогда не чуждый драматических жестов, воспринял это как знак. После интенсивного курса изучения Торы («Это как учить тексты песен, только сложнее!») и споров о том, можно ли носить тфилин поверх кожаных нарукавников, он официально получил смиху (раввинское посвящение).

Прихожане новой синагоги Halford'a, названной "Temple of the Priest", уже делятся впечатлениями:

• Утренние молитвы теперь начинаются с гимна «Нарушая законы… Моисея».

• Вместо традиционного «Амен!» все кричат "Judas! Judas! Judas!"

• Кипу заменяет кожаная бандана с вышитой звездой Давида.

• На Йом-Кипур Роб постится… Но только до заката, потому что «голодный Metal God — злой Metal God».

Хэлфорд не намерен бросать музыку. Он анонсировал духовно-металлический альбом "Painkiller of Zion", где псалмы сочетаются с пауэр-аккордами, а вместо церковного хора — бэк-вокал хеви-металлических хазанов. Также он работает над книгой «Как я нашёл покой в Каббале».

Фанаты в восторге: «Наконец-то бар-мицва с настоящим огнём и дымом!» — пишут в соцсетях. А главный раввин Тель-Авива заявил: «Если он перестанет называть свиток Торы "самым старым винилом в мире", мы будем считать это успехом».

P.S. На вопрос, не противоречит ли его новый статус любви к мотоциклам, Роб ответил: «Моисей 40 лет водил евреев по пустыне. Я просто сделаю это на Harley. Hellion’s Wheels!»



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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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1 апр 2025
Rocky Wolfsson
Вот и Роб "вошёл не в ту дверь")
Like!1
1 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
У меня был одногруппник азербайджанец, он как-то рассказывал о своих родственниках и сказал, что один из них работает, цитирую, «батюшкой в мечети». «Иудейский священник» из той же оперы
Like!2
1 апр 2025
s
sibterminator
Коллабу с Дистурбед быть!
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
Это почему Моисей 40 лет водил евреев по пустыне? Просто у него мотоцикла не было.
Like!3
1 апр 2025
Орион
Rocky Wolfsson, и даже божество, говорившее с Моисеем, всё знало о мотоциклах, но не послало ни одной модели. Эх, как бы прекрасно выглядела Библия, если бы Моисей разъезжал там по пустыне на Харлее...
1 апр 2025
IJzerklompje
Rocky Wolfsson, так либо мотоцикл водить, либо евреев. Два сразу не получится.
1 апр 2025
Орион
IJzerklompje, можно делать это сидя на мотоцикле и ехать с небольшой скоростью
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
IJzerklompje, ...ну или каждому еврею по мотоциклу.)
1 апр 2025
D
Dem0niac
Rocky Wolfsson, и сколько же еще лет Давидсоны будут ездить на Харлеях? (С)
1 апр 2025
M
Mt. Erebus
под корень обрезание пусть себе сделает сначала
1 апр 2025
A
Ashmaker
С 1 апреля?)
1 апр 2025
IJzerklompje
Между ног резвится только лишь мотор.
Он везёт подружку, словно деньги на офшор.
Сбоку бензобака вылита из хрома
Вечная святыня - льётся блеск Меноры.

Он мчит сквозь Desert Plain обетованную:
Hell Bent найти он Третий Храм.
Не Sinner, не Aggressor окаянный,
Он ашкеназ назло врагам.

Давай, гони, еврей!
Скорее, веселей!
Ученье Торы верное ты только не забудь!
И стрелка осциллографа тебе укажет путь!
Like!2
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
IJzerklompje, всё бы ничего, но "стрелка осциллографа"? Может манометра? Спидометра?
1 апр 2025
IJzerklompje
Rocky Wolfsson, это намеренная отсылка

просмотров: 2499

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