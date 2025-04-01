SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL

BABYMETAL сообщили о заключении контракта с лейблом Capitol Records, на котором 13 июня состоится релиз нового альбома "Metal Forth", в записи которого приняли участие множество гостей. Новым синглом с пластинки станет "From Me To U (Feat. Poppy)", доступная с четвертого апреля.
Tom March, CEO Capital Records: «Новаторское звучание и убедительное художественное видение BABYMETAL не только завоевали всемирную популярность, но и заметно изменили мировую музыкальную культуру. Для нас, лейбла Capitol Records, большая честь вместе с ними вступить в следующую главу, поскольку мы продолжаем расширять их международный охват и влияние с предстоящим релизом «Metal Forth»».
Key «Kobametal» Kobayashi, продюсер и менеджер BABYMETAL и генеральный директор Babymetal World, LLC, добавил: «В этом году BABYMETAL празднует свое 15-летие и вступает в новую захватывающую главу. С Capitol Records в качестве нашего глобального партнера, звучание BABYMETAL найдет отклик по всему миру, поскольку мы беремся за более смелые и динамичные начинания, чем когда-либо прежде. Оставайтесь с нами и следите за тем, что нас ждет!»
Трек-лист:
01. From Me To U (feat. Poppy)
02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)
03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)
04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)
05. KxAxWxAxIxI
06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)
07. My Queen (feat. SPIRITBOX)
08. Algorism
09. Metali!! (feat. Tom Morello)
10. White Flame
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).