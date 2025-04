сегодня



SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL



BABYMETAL сообщили о заключении контракта с лейблом Capitol Records, на котором 13 июня состоится релиз нового альбома "Metal Forth", в записи которого приняли участие множество гостей. Новым синглом с пластинки станет "From Me To U (Feat. Poppy)", доступная с четвертого апреля.



Tom March, CEO Capital Records: «Новаторское звучание и убедительное художественное видение BABYMETAL не только завоевали всемирную популярность, но и заметно изменили мировую музыкальную культуру. Для нас, лейбла Capitol Records, большая честь вместе с ними вступить в следующую главу, поскольку мы продолжаем расширять их международный охват и влияние с предстоящим релизом «Metal Forth»».



Key «Kobametal» Kobayashi, продюсер и менеджер BABYMETAL и генеральный директор Babymetal World, LLC, добавил: «В этом году BABYMETAL празднует свое 15-летие и вступает в новую захватывающую главу. С Capitol Records в качестве нашего глобального партнера, звучание BABYMETAL найдет отклик по всему миру, поскольку мы беремся за более смелые и динамичные начинания, чем когда-либо прежде. Оставайтесь с нами и следите за тем, что нас ждет!»



Трек-лист:



01. From Me To U (feat. Poppy)

02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)

03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)

04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)

05. KxAxWxAxIxI

06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)

07. My Queen (feat. SPIRITBOX)

08. Algorism

09. Metali!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame







