Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов верну... 16
*SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
[= ||| все новости группы



*

Babymetal

*



1 апр 2025 : 		 SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL

21 июн 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL

9 июн 2024 : 		 Концертное видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

23 май 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

24 окт 2023 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 авг 2023 : 		 TOM MORELLO в новом видео BABYMETAL

21 апр 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

3 апр 2023 : 		 MOMOMETAL в BABYMETAL

30 мар 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от BABYMETAL

24 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

20 фев 2023 : 		 Вокалистка BABYMETAL боялась публики

3 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 янв 2023 : 		 Новая песня BABYMETAL

18 ноя 2022 : 		 Новая песня BABYMETAL

8 ноя 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 окт 2022 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 окт 2022 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет весной

1 июл 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

1 апр 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

26 дек 2021 : 		 Концертные клипы BABYMETAL

26 окт 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL подарили металлу пару десятилетий»

17 окт 2021 : 		 Новое видео BABYMETAL

31 авг 2021 : 		 Новые NFT от BABYMETAL

30 июн 2021 : 		 Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью

31 май 2021 : 		 ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL



zoom
BABYMETAL сообщили о заключении контракта с лейблом Capitol Records, на котором 13 июня состоится релиз нового альбома "Metal Forth", в записи которого приняли участие множество гостей. Новым синглом с пластинки станет "From Me To U (Feat. Poppy)", доступная с четвертого апреля.

Tom March, CEO Capital Records: «Новаторское звучание и убедительное художественное видение BABYMETAL не только завоевали всемирную популярность, но и заметно изменили мировую музыкальную культуру. Для нас, лейбла Capitol Records, большая честь вместе с ними вступить в следующую главу, поскольку мы продолжаем расширять их международный охват и влияние с предстоящим релизом «Metal Forth»».

Key «Kobametal» Kobayashi, продюсер и менеджер BABYMETAL и генеральный директор Babymetal World, LLC, добавил: «В этом году BABYMETAL празднует свое 15-летие и вступает в новую захватывающую главу. С Capitol Records в качестве нашего глобального партнера, звучание BABYMETAL найдет отклик по всему миру, поскольку мы беремся за более смелые и динамичные начинания, чем когда-либо прежде. Оставайтесь с нами и следите за тем, что нас ждет!»

Трек-лист:

01. From Me To U (feat. Poppy)
02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)
03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)
04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)
05. KxAxWxAxIxI
06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)
07. My Queen (feat. SPIRITBOX)
08. Algorism
09. Metali!! (feat. Tom Morello)
10. White Flame




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 16 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 апр 2025
IJzerklompje
Два дебила, как известно - сила. Относится ли так же этот тезис к двум дебильным группам?
Like!2
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
IJzerklompje, должна произойти нейтрализация, так как столкнулись разнополые коллективы.
1 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Rocky Wolfsson, скорее всего будет фемдом гачимуччи
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
Вашингтон Ирвинг, то есть эти миловидные японочки будут страпонить команду Шиколая?
1 апр 2025
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, а есть теории, что там всё куда более ебанутее. Шиз из пресловутого Реддита ведает: https://www.reddit.com/r/MetalForTheMasses/comments/1jg5ozo/comment/miwizch/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button
1 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, ой бля, на реддите одни ебланы с поиском глубинного смысла, расследователи своего очка и т.д.
Like!1  Dislike!1
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
IJzerklompje, как-то читал статью одного такого"теоретика" который углядел в мульте Хайао Миядзаки "Унесённые призраками" намёк на детскую проституцию...
1 апр 2025
m
mohnatiy
IJzerklompje, конечно, звучит несколько притянуто за уши, но я вот ваще не удивлюсь, что это правда, ебанутые япошки и не на такое способны. Как-то раз друг рассказывал, что наткнулся на видос, где японочке живых угрей в очко запихивали.
1 апр 2025
IJzerklompje
mohnatiy, а ты уверен, что он не специально его искал, хм?
Like!1
1 апр 2025
M
Mateas89
IJzerklompje, вот-вот) И как будто только японцы таким страдают? В мире очень много странного и мерзкого порева, которое снято отнюдь не в Японии.
1 апр 2025
m
mohnatiy
IJzerklompje, уверен! Я, ой, то есть мой друг, клянется!
1 апр 2025
ElectricRetard
mohnatiy, из всего широко спектра пиздеца японской порнухи всего лишь угри в очке? Какая скукота.
Like!1
1 апр 2025
m
mohnatiy
ElectricRetard, говорю же - друг случайно наткнулся. И охуел. Уверен, есть сюжеты и позабористее
1 апр 2025
rassol
IJzerklompje, а значит, один из них масса, а другой - ускорение!
1 апр 2025
Corpsegrinder04
Ого, даже Поппи на первой песне засветилась.
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
Corpsegrinder04, там и Том Морело даже есть.

просмотров: 1378

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом