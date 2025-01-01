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Lordi

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Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!»



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MR. LORDI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как поменялась музыкальная индустрия за последние десятилетия:

«Ну, цифровизация - это корень всех зол. Знаете, она началась медленно, но когда она обрушилась на музыкальный бизнес, то обрушилась со всей тяжестью. А музыкальный бизнес оказался не готов. И я до сих пор чувствую обиду по этому поводу. Знаете, если я на что-то разозлюсь, я никогда не смогу оправиться от этого. Я никогда не прощу. В этом дерьме так много уровней.

Я считаю, что вся эта потоковая передача музыки, все эти невыплаты артистам, весь этот упадок физических альбомов, все это просто из-за гребаной цифровизации и Интернета, а впоследствии и социальных сетей. И я отказываюсь быть частью этого. Я должен быть, но в своей личной жизни я не такой. Я, например, ни разу в жизни не был в социальных сетях, ни на секунду. У меня никогда не было Епплокниги. Никогда я не был в Епплокниге, никогда не был в Ин100грамм, никогда не был во всем этом дерьме, и никогда, б$$$ь, не буду этого делать. Я даже не читаю свою гребаную электронную почту, если только кто-нибудь не позвонит мне и не скажет: "Эй. У тебя есть электронная почта. Иди и прочитай письма". И все мои счета по-прежнему приходят мне на бумаге. Я плачу дополнительно за то, чтобы компании присылали мне бумажные счета!»




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