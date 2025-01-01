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£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH



По сообщениям Birmingham Live, что когда Ozzy и Sharon Osbourne подарили два билета на последний концерт Black Sabbath детской больнице Acorns, благотворительная организация и предположить не могла, сколько поклонники тяжёлого металла готовы заплатить за то, чтобы побывать на этом шоу.



Acorns выставили пару билетов на аукцион, чтобы собрать деньги на помощь тяжелобольным детям и их семьям в Бирмингеме.



Аукцион продлится до 26 марта, максимальная ставка составляет 16 700 фунтов стерлингов.



Победитель получит два билета на концерт Black Sabbath с участием большого количества других групп и исполнителей, включая Metallica, Slayer и Anthrax.



Acorns назвали этот концерт «металл-выступлением века», а деньги от продажи билетов на него пойдут в пользу трёх благотворительных организаций, включая хоспис, Cure Parkinson's и Бирмингемскую детскую больницу.





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