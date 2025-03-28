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Лидер EXODUS о смене вокалиста



GARY HOLT в программе "Rock And Roll Geek Show" рассказал об уходе из команды Steve'a "Zetro" Souza:



«Люди спрашивают, почему мы уволили Зетро, все хотят знать, потому что мы решили никому не говорить. Я могу лишь сказать, что браки часто распадаются. И если на публике вы видите супружескую пару, которая кажется счастливой, вы не знаете, что происходит дома. Я не знаю, бросает ли жена сковородки ему в голову или он, чёрт побери, пьян в доску, и она орёт на него и шлёпает детей. Вы не знаете этого. Просто потому, что они выходят на публику и делают счастливое лицо.



Мы уважаем Zetro, мы любим его, и для меня было большой честью создавать с ним отличную музыку. Но мне уже 60 лет, и все пятеро в группе должны быть на одной волне. А это было не так».



После того как ведущий предположил, что музыканты иногда бывают разными и «люди могут иногда действовать на нервы», Gary уточнил:



«Дело даже не в этом, а в том, что мы все действуем друг другу на нервы. Просто с возрастом эта работа либо всё ещё нравится, либо становится невероятно трудной... Для меня она, чёрт возьми, совсем не трудная. Так что какими бы ни были наши причины, у четырёх участников группы была причина поступить так, как мы поступили».



На вопрос, звонил ли он лично Zetro, чтобы сообщить ему об увольнении, Holt ответил:



«Я не хочу вдаваться в подробности. Никакой ненависти у нас нет. Просто этот чёртов брак не удался. Иногда ты ладишь со своей бывшей. Иногда ты не ненавидишь свою бывшую, просто не можешь больше жить с ней в браке... Иногда жена всё ещё любит его, и он хороший отец, но он был фиговым мужем. Или у них была плохая жизнь. Но она хорошо воспитывала детей и состоит в родительском комитете. Кто знает?



Самое забавное, что в Интернете люди придумывают свои теории заговора о причинах увольнения Zetro. Словно это "Пиццагейт". Это безумие. Например, что это как-то связано с тем, что он недавно женился. Типа, "Rob Dukes женился как раз тогда, когда его уволили, а Zetro женился перед увольнением". Хм. Шаблон? У меня есть внуки. Как будто меня парит, что мой вокалист женат. Тупость. Один парень, когда это случилось, залез в мои соцсети и написал, как мы относимся к певцам. И первое, что он сказал, было: "Gary Holt только о деньгах и думает". И если вы думаете, что расставание с вокалистом — это путь к финансовой безопасности, то вы под кайфом. Что с вами не так? А потом он рассказал хронологию со своей точки зрения. И я вежливо поправил эту хронологию. Я обычно не отвечаю людям — у меня нет на это времени, — но этот парень сказал: "Группа нанимает Пола Бэйлоффа. Увольняет Пола". Правда. Пола уволили. В жизни Пола была полная неразбериха. Оглядываясь назад, можно сказать, что впоследствии мы оказались в таком же бардаке, как и он сам. А потом этот парень написал: "Группа нанимает Steve Souza. Группа увольняет Steve Souza". Нет, мы распались после "Force Of Habit". Он говорит: "Группа снова нанимает Пола Бэйлоффа. Группа увольняет Пола Бэйлоффа". Я такой: "Он, чёрт побери, умер. Мы его не увольняли. Он умер". А потом он сказал: "Группа нанимает Steve Souza. Группа увольняет Steve Souza". Нет, он ушёл сам... По его мнению, мы уволили мертвого парня. И я подумал: "Просто отвали". Я вежливо сказал: "Эй, приятель, позволь мне исправить твою хронологию". Я не сказал: "Пошёл ты, чувак". Я просто сказал: "Позволь мне исправить твою хронологию".



Люди тупые. И мне не нравится быть злым с людьми. Я и сам совершал глупости. Но люди, чёрт возьми, создают любые теории, которые только могут придумать в своих маленьких мозгах».



Насчёт того, почему он и его коллеги по группе EXODUS решили вернуть в группу Rob'a, Gary сказал:



«Мне 60 лет. Идея взять в группу незнакомого человека была бы неприемлемой... Думаю, мы все потянулись к нему, когда это стало очевидным. Конечно, я мог бы найти какого-нибудь 30-летнего чувака, который всё ещё может прыгать с барабанной стойки, у которого есть пресс и который не толстый, как все мы. Но мне нужен кто-то, кто близок к моему возрасту. Я слишком стар, чтобы учить какого-то молодого парня музыке, которая мне нравится».



Он также рассказал о том, как продвигается работа над новым материалом:



«Лично мне осталось записать ещё две песни на ритм-гитаре. У Lee есть ещё несколько. Мы буквально мчимся, пытаясь записать два альбома одновременно. Даже если мы не закончим всё, второй альбом будет почти готов. Может быть, нам придётся дописывать соло или вокал позже, но нам не придётся проходить весь этот процесс заново. Сейчас я думаю: ладно, мы закончим работать над альбомом, доделаем гитары и барабаны для второго альбома. И когда придёт время подумать о выпуске альбома, нам не придётся повторять весь этот процесс. Когда у нас будет перерыв, мы можем всё закончить, чтобы потом, когда мы обычно начинаем записывать альбом, я наконец-то смог поехать в отпуск. У меня его никогда не было».



Когда его спросили, все ли песни сочинены для обоих альбомов, Holt ответил:



«Да. Нам осталось закончить ещё пару, но мы сочиняем и записываем на протяжении всего процесса. Мы не останавливаемся. Мы сочиняем с барабанщиком Tom Hunting'ом и Lee. Lee очень много написал для этой пластинки.



Многие группы приходят в студию, записывают альбом, потом работают над барабанами и уходят. А потом занимаются гитарами. Но мы так больше не делаем. Мы всё время откладываем работу над барабанами, чтобы можно было постоянно сочинять. Потому что иногда наши лучшие вещи получаются в конце. Я только вчера закончил новую песню. Это самая яростная вещь в мире. Она чертовски безумная и чертовски тяжёлая. Ли услышал демо этой песни и спросил, начал ли я уже прикладывать к запястью лёд. Она офигенно тяжёлая. У нас получилось несколько по-настоящему отличных песен. Это не просто тяжесть. Сейчас у нас 18 песен, осталось дописать ещё две. Это два альбома.



Я смотрю на это так: я становлюсь старше. И я начинаюсь беспокоиться о всякой фигне типа смертности и о том, не сдохну ли я к чертям собачьим. Между этим и следующим альбомом, быть моет, будет последний релиз Gary Holt'a, и я смогу обеспечить немного денег и немного заработать для моих внуков, детей и жены, потому что, конечно же, альбомы продаются лучше, когда артист мёртв».







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