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KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома METALLICA»



KIRK HAMMETT в подкасте "Rolling Stone Music Now" рассказал о том, как сочиняет музыку:



«С годами я обнаружил, что лучшим материалом является тот, о котором я особо не задумываюсь, потому что он получается естественным образом, и ощущения от него тоже естественные. Вот так я и придумываю всё сейчас, бро. Я просто сижу с гитарой и смотрю, что получится. Я отказываюсь усердно работать над чем-либо. Под "усердно работать" я имею в виду процесс анализа и попытки понять: "А что если я изменю эту ноту" и "Это должно подойти для этого", и через некоторое время мне кажется, что я занимаюсь алгеброй. А я этого не хочу. Я заваливал экзамены по алгебре два года подряд. Я не собираюсь, чёрт возьми, заниматься алгеброй, когда речь идёт о музыке. Я хочу смотреть, что посылает мне вселенная и муза. И, бро, за последние 10 лет я добился отличных результатов. И всё, что мне действительно нужно сделать, и я делаю это практически каждый день — я очищаю свой разум и начинаю просто двигать пальцами, двигать руками, и неизбежно что-то получается. И это прекрасно. Я чувствую себя благословлённым и счастливым, что это происходит. Потому что мне, чёрт побери, 62 года, и многие артисты, когда им 62 года, сворачивают свою деятельность. А я чувствую, что всё ещё карабкаюсь на вершину, бро. Я ещё не достиг вершины горы. Я всё ещё ощущаю, что совершенствуюсь, и во мне всё ещё много творческого импульса и энергии — до такой степени, что я подкидываю побольше работы для себя. И я должен быть осторожен. [Смеётся]».



Когда интервьюер заметил, что у него якобы было 700 риффов для последнего альбома METALLICA «72 Seasons», Kirk ответил:



«Это смешно, бро. Ладно, давай я гляну, сколько риффов у меня есть на данный момент для следующего альбома METALLICA. О чёрт. У меня 767 записей. Новых, братан. О Боже. Это кошмар — перебирать все эти вещи. Я не могу этого сделать. Я один отвечаю за всё это, я просто не могу.



Rob — очень терпеливый человек, и он не против взять на себя такую задачу, а я просто качаю головой и говорю: "Храни тебя Господь, чувак. Ты мой бро. Ты мне очень дорог", потому что это просто огромный объём материала».



На вопрос о возможных сроках выхода следующего альбома METALLICA он ответил:



«Когда у нас проходит собрание группы, обычно Lars произносит фразу: "Так, ребята, пора создавать банк риффов", тогда мы все делаем шаг вперёд. Но я думаю, что этого не произойдёт ещё как минимум год, потому что мы всё ещё в туре "72 Seasons". И как только мы полностью закончим его и посетим все отдалённые места, такие как Азия, Австралия, Новая Зеландия и так далее, я думаю, что мы сделаем небольшой перерыв — не слишком большой — и затем мы снова вернёмся к этому вопросу. Я так предполагаю и надеюсь на это. Но в METALLICA всякое может случиться. Я имею в виду, что COVID просто чертовски удивил нас и нарушил весь наш цикл. Нам удалось собраться с мыслями и найти способ работать во время COVID, и результатом этого стал "72 Seasons". И "72 Seasons" получился лучше, чем кто-либо из нас ожидал, учитывая обстоятельства COVID и сочинения песен через Zoom. Это не идеальные условия, чувак. Я хочу чувствовать ударную установку в своём нутре, но через Zoom этого не добьёшься. Но всё же нам удалось, чёрт возьми, сосредоточиться и быть настолько точными, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. И у нас получился, как мне кажется, вполне приличный альбом».



Когда интервьюер предположил, что METALLICA было бы интересно вновь обратиться к направлению 1990-х годов с более блюзовым и простым подходом к сочинению песен, Kirk сказал:



«Да, кто знает? Возможно, мы решим: "Давайте снова вернёмся в 1990-е". Это неплохая идея. Мы ещё не говорили этого друг другу. И это интересно, потому что когда вышли "Load" и "Reload", над нами потешались, было много негатива. Произошло слишком много изменений. Мы изменили наш внешний вид, мы изменили наш звук, мы изменили методы записи. Я даже играл на разных гитарах, настраивался на ми-бемоль и слушал много блюза и джаза. И вот все эти факторы вылились в "Load» и "Reload", и эти альбомы сильно отличаются от всего, что было до них. Это интересно, потому что сейчас я общаюсь с фанатами, и они любят ту эпоху — они любят "Load" и "Reload". Но когда эти альбомы только вышли, они говорили: "К чёрту "Load". К чёрту "Reload". К чёрту METALLICA!" Но сейчас мы играем "Fuel", и люди отрываются.



Когда я был подростком, я слушал все альбомы LED ZEPPELIN, кроме "Led Zeppelin III", потому что он был более акустическим, а я хотел высокоэнергетического, агрессивного материала, потому что именно это мне нравилось в детстве. Но со временем я по-настоящему проникся "Zeppelin III" и понял, насколько он прекрасен. И теперь я понимаю его место в каталоге LED ZEPPELIN. И я думаю, что похожая история произошла с "Load" и "Reload". После того как люди преодолели первоначальный шок, они снова всё послушали и решили: "В конце концов это не так уж и плохо"».



После того как интервьюер высказал мнение, что лак для ногтей и короткие волосы METALLICA повлияли на мнение людей об этих альбомах больше, чем музыка, Hammett сказал:



«Одна из причин, почему я обрезал волосы, бро, потому что я думал, что когда я надену пиджак, длинные волосы будут выглядеть неуместно. Поэтому я обрезал волосы, чтобы выглядеть лучше, когда надеваю пиджак. Клянусь Богом. Это была основная причина. В этом не было ничего такого. Я пошёл и постригся. А буквально на следующий день Lars постригся, потому что он уже думал об этом. И вот James увидел, что мы с Lars'ом подстриглись, и он, чёрт возьми, тоже решился. Это казалось крутым и приятным изменением. А у Jason'a к тому моменту уже были короткие волосы».



Он также рассказал о своих планах на новую сольную музыку:



«Сейчас я активно собираю идеи для своего второго сольного альбома. И, наверное, лучше всего я могу описать его так: это будет сплав всевозможных стилей, но не обязательно фьюжн-альбом. Это не будет джаз-фьюжн... Я сочиняю классические пассажи, потом сочиняю более тяжёлые вещи, а затем я пишу что-то вроде фанка. Я как будто говорю: "Вот что это такое". Это сплав разных стилей. И это будет полноформатный альбом. Мой последний альбом под названием "Portals" — это получасовой миньон, но на этот раз я выпущу полноценный альбом... На нём будет вокал, потому что песни, которые я написал, просто требуют вокала в этот раз. Так что я решил, что так и надо сделать. Кто исполнит вокальные партии? Я не знаю. Надеюсь, что не я, потому что у меня и так слишком много дел на сцене».



Что касается того, из чего он черпает вдохновение для своей сольной музыки, Kirk сказал:



«Это интересно, потому что я начал изучать древнегреческий язык. И я был одержим древнегреческими текстами. Пифагор — отец музыкальной теории. И я обнаружил, что гитара, лира и катара — древние, настолько древние, что учёные не могут выяснить, как произошли эти инструменты, и греки говорят, что эти инструменты появились с богами. И эти инструменты появились у Диониса и Аполлона — они играли на этих инструментах. В древних текстах много упоминаний о музыке в связи с обрядами, ритуалами и магией, и это интересно для меня, потому что я вижу некие параллели. Греки использовали музыку для ритуалов, своих тайных обрядов. И музыка в те времена ценилась очень высоко. Я читаю всё это и качаю головой: "Да, я понимаю, как они могли всё это использовать". Потому что я твёрдо уверен, что если и есть в этом мире настоящий, реальный пример магии, то это музыка, бро. Музыка — это магия. Магия — это музыка. Музыка — это магия, потому что всё, что нужно сделать, это сесть перед кем-нибудь и сыграть на инструменте, и он будет тронут этим. Играя музыку, ты можешь изменить ситуацию в комнате. Когда люди слышат определённую музыку, они преображаются. Если это не магия, тогда что это? Наука. Это нечто большее. И поэтому я провожу много времени, размышляя о подобных вещах».



Насчёт возможной даты выхода своего следующего сольного альбома Kirk сказал:



«Я надеюсь выпустить его в такое время, чтобы это не противоречило графику METALLICA, так что, вероятно, это будет где-то в следующем году. Я постараюсь закончить всё к концу этого года. А поскольку я читал все эти древнегреческие тексты, они повлияли на музыку. У меня есть инструментальная пьеса, которая звучит так, как будто ей 2000 лет, она называется "The Mysterion". Она основана на всём том, что я читал, на древнегреческих текстах. И это удивительно для меня, бро, потому что у меня не получилось бы её сочинить, если бы я не начал читать эти древние тексты. Так что со мной происходит нечто невидимое и незримое, бро, потому что мне посылают всю эту музыку.



Я чувствую себя антенной или сосудом. Муза нашёптывает мне музыку на ухо каждый чёртов день. Я должен реагировать на неё, иначе я остановлюсь. И в эти дни я нахожусь именно в таком положении. И у меня есть свой странный опыт, свой собственный музыкальный опыт в тесном пространстве моего дома, когда я сочиняю и записываю демо для этой музыки. И это похоже на паранормальное явление, бро, потому что, как я уже сказал, я отказываюсь упорно работать над чем-либо. Но музыка всё равно появляется, и она превращается в песни, треки, отличные музыкальные идеи, и всё, что я могу сделать, это сказать "спасибо" тому, кто это делает, потому что я отказываюсь вкладывать своё эго в эту музыку, и брать на себя ответственность за неё. Но я создал всё это. Потому что это не похоже ни на что другое. Честное слово. Я просто, чёрт возьми, что-то транслирую. Это безумие. У меня не укладывается всё это в голове, мне сложно всё это осознать. Я исследователь, поэтому мне нужно понимать происходящее, а это я не могу полностью понять, поэтому я ищу другие способы объяснить всё это. Оно живёт где-то в невидимом мире. И люди подумают, что я сошёл с ума. Я просто сыграю вам эту чёртову музыку, а вы сами разберётесь.



Я воспринимаю музыку как невидимый храм. Когда слушаешь музыку, перед тобой возникают четыре стены: гармония, тон, ритм и мелодия. И ты находишься в этом храме, слушая и ощущая музыку. А когда песня заканчивается, стены рушатся, и остаются лишь ощущения.



Последние два-три года я боролся со всем этим. У меня нет ответов, которые звучали бы логично. И любой ответ, который я могу вам дать, пропитанный каким-то ощущением, кажется мне чушью. А я не обманщик»







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