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KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA



KIRK HAMMETT в недавнем интервью Telegraph рассказал о своей репутации «миротворца» в группе:



«Должен сказать, что я парень с характером. И я могу повздорить с кем-нибудь. Бывало, я ссорился с James'ом и Lars'ом».



На вопрос о том, в чём они расходятся во мнениях, Kirk сказал:



«Да во всём. Это просто одна из сторон пребывания в группе и общения с кем-либо на протяжении 40 с лишним лет».



По его словам, он был «таким же раздражительным, как Lars и James», когда впервые присоединился к METALLICA в 1983 году:



«Когда я пришёл в группу, я говорил всякую фигню и совершал безумные поступки — точно так же, как James, Lars и Клифф [Бёртон, тогдашний басист METALLICA]. Иногда вспыльчивые люди ополчаются против окружающих».



Hammet рассказал о токсичной маскулинности, которая «подпитывала» METALLICA в ранние годы существования группы:



«Мы были похожи на банду подростков и искали, к кому бы примкнуть. Я был из неполной семьи, James и Lars — тоже из неполной семьи. Самым уравновешенным человеком был Клифф Бёртон. Мы все были полоумными. Но мы создали группу под названием METALLICA, которая стала нашим убежищем. Она была единственной константой в нашей жизни.



Мой отец был стопроцентным ирландцем, который любил выпить и подраться. Он всегда дрался с людьми, даже со своими друзьями. Он собирался вместе с моими дядями, и это был один большой чёртов токсичный суп маскулинности, из которого я и вышел».



Несмотря на периодические разногласия с коллегами по группе METALLICA, он заявил, что не собирается покидать группу:



«Я не рассматриваю вариант ухода из METALLICA. Если я когда-нибудь покину METALLICA, все в мире будут напоминать мне, что я когда-то был в METALLICA».







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