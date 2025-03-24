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*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Metallica

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KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA



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KIRK HAMMETT в недавнем интервью Telegraph рассказал о своей репутации «миротворца» в группе:

«Должен сказать, что я парень с характером. И я могу повздорить с кем-нибудь. Бывало, я ссорился с James'ом и Lars'ом».

На вопрос о том, в чём они расходятся во мнениях, Kirk сказал:

«Да во всём. Это просто одна из сторон пребывания в группе и общения с кем-либо на протяжении 40 с лишним лет».

По его словам, он был «таким же раздражительным, как Lars и James», когда впервые присоединился к METALLICA в 1983 году:

«Когда я пришёл в группу, я говорил всякую фигню и совершал безумные поступки — точно так же, как James, Lars и Клифф [Бёртон, тогдашний басист METALLICA]. Иногда вспыльчивые люди ополчаются против окружающих».

Hammet рассказал о токсичной маскулинности, которая «подпитывала» METALLICA в ранние годы существования группы:

«Мы были похожи на банду подростков и искали, к кому бы примкнуть. Я был из неполной семьи, James и Lars — тоже из неполной семьи. Самым уравновешенным человеком был Клифф Бёртон. Мы все были полоумными. Но мы создали группу под названием METALLICA, которая стала нашим убежищем. Она была единственной константой в нашей жизни.

Мой отец был стопроцентным ирландцем, который любил выпить и подраться. Он всегда дрался с людьми, даже со своими друзьями. Он собирался вместе с моими дядями, и это был один большой чёртов токсичный суп маскулинности, из которого я и вышел».

Несмотря на периодические разногласия с коллегами по группе METALLICA, он заявил, что не собирается покидать группу:

«Я не рассматриваю вариант ухода из METALLICA. Если я когда-нибудь покину METALLICA, все в мире будут напоминать мне, что я когда-то был в METALLICA».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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24 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Зачем уходить? Деньги зарабатываются, напрягаться не нужно особо
24 мар 2025
N
Nepalcev
Ух, прям камень с души!
24 мар 2025
father
А с какого хуя Ларс из неполной семьи-то вдруг?

просмотров: 134

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