6 окт 2018



Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN В мае 2018 года Anneke van Giersbergen выступила на двух концертах вместе с оркестром Residentie Orkest The Hague. Эти выступления были записаны для специального концертного альбома "Symphonized", который будет выпущен 16 ноября.



И первый трек из этого живого альбома, "Your Glorious Light Will Shine - Helsinki", который вошёл в дебютную работу группы VUUR, можно послушать ниже.



Трек-лист "Symphonized":



"Feel Alive"

"Amity" (originally released by The Gathering)

"Your Glorious Light Will Shine - Helsinki" (originally released by VUUR)

"Two Souls" (originally released by Lorrainville)

"When I Am Laid In Earth" (aria by Henry Purcell)

"Travel" (originally released by The Gathering)

"Zo Lief" (unreleased song in Dutch)

"You Will Never Change"

"Freedom" - Rio (originally released by VUUR)

"Forgotten" (originally released by The Gathering)

"Shores Of India" (originally released by The Gentle Storm)

















