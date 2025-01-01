Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 30
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
*

Anneke van Giersbergen

*



16 сен 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 май 2025 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

25 мар 2025 : 		 Лимитированный винил от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

18 мар 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполнила хит Мадонны

3 мар 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит альбом в 2026

11 фев 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР ANNEKE VAN GIERSBERGEN

5 фев 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР

13 янв 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР

2 окт 2024 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет SLAYER

2 окт 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH

21 июл 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA

11 окт 2022 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA

11 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома

8 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN
Кавер-версия METALLICA от ANNEKE VAN GIERSBERGEN



'Nothing Else Matters', концертное видео Anneke van Giersbergen & Orkest Koninklijke Luchtmacht, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 198

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
