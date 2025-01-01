×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
102
Новое видео TESTAMENT
55
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»
30
Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
102
Новое видео TESTAMENT
55
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»
30
Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?
20
все новости группы
Anneke van Giersbergen
Нидерланды
Pop Rock
http://www.annekevangiersbergen.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/annekevangiersbergenofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/annekevangiersbergenofficial/
16 сен 2025
:
Кавер-версия METALLICA от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
7 май 2025
:
Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN
25 мар 2025
:
Лимитированный винил от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
18 мар 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполнила хит Мадонны
3 мар 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит альбом в 2026
11 фев 2025
:
Обложка и трек-лист нового ЕР ANNEKE VAN GIERSBERGEN
5 фев 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN выпустит три ЕР
13 янв 2025
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN обещает ЕР
2 окт 2024
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет SLAYER
2 окт 2023
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH
21 июл 2023
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA
11 окт 2022
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA
11 мар 2021
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома
8 мар 2021
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE
14 фев 2021
:
Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN
15 янв 2021
:
Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN
7 дек 2020
:
Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN
17 ноя 2020
:
Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой
23 июл 2020
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром
26 май 2020
:
Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
3 ноя 2018
:
Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN
11 окт 2018
:
Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром
6 окт 2018
:
Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN
4 сен 2018
:
Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью
23 янв 2018
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH
7 июл 2017
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN
5 июл 2017
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла
13 мар 2017
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND
17 сен 2016
:
Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
26 авг 2016
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN
10 май 2016
:
Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне
29 мар 2016
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR
19 фев 2016
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN об альбоме ÁRSTIÐIR
26 янв 2016
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN хочет взять паузу
19 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR
29 май 2015
:
Совместный альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR выйдет в начале следующего года
12 май 2015
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
7 май 2015
:
Бокс-сет ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в июне
14 апр 2015
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN: "Mike Patton один из моих любимых вокалистов"
6 ноя 2014
:
Акустика от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
21 май 2014
:
Акустика от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
29 апр 2014
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
26 дек 2013
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
22 ноя 2013
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN записала кавер-версию хита Барбары Стрейзанд
8 окт 2013
:
Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN
21 сен 2013
:
Видео с текстом от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
30 авг 2013
:
Новая песня ANNEKE VAN GIERSBERGEN
3 июл 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN
18 май 2013
:
Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в сентябре
15 апр 2013
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
14 апр 2013
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
2 апр 2013
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN поедет в тур с PAIN OF SALVATION
9 янв 2013
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN номинирована на награду EDISON
22 сен 2012
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполнила кавер-версию EURHYTHMICS
26 июн 2012
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
20 июн 2012
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
24 май 2012
:
Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN
сегодня
Кавер-версия METALLICA от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
'Nothing Else Matters', концертное видео Anneke van Giersbergen & Orkest Koninklijke Luchtmacht, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 198
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет