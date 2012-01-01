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ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла, исполнив в акустике кавер-версию песни AUDIOSLAVE "Like A Stone" в ходе сольного выступления на фестивале Tuska Open Air.















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