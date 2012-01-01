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Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром 16 ноября выйдет новый концертный альбом Anneke van Giersbergen "Symphonized", который был записан в мае этого года совместно с Residentie Orkest The Hague. Трейлер к альбому доступен ниже.



















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