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ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN ANNEKE VAN GIERSBERGEN в ходе акустического выступления в рамках фестиваля Tuska Open Air, исполнила кавер-версию IRON MAIDEN "Wasted Years" — видео доступно ниже.















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