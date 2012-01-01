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*Anneke van Giersbergen*



7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN

10 май 2016 : 		 Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне

29 мар 2016 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

19 фев 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN об альбоме ÁRSTIÐIR

26 янв 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN хочет взять паузу

19 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

29 май 2015 : 		 Совместный альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR выйдет в начале следующего года

12 май 2015 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 май 2015 : 		 Бокс-сет ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в июне

14 апр 2015 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: "Mike Patton один из моих любимых вокалистов"

6 ноя 2014 : 		 Акустика от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

21 май 2014 : 		 Акустика от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

29 апр 2014 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 дек 2013 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

22 ноя 2013 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN записала кавер-версию хита Барбары Стрейзанд

8 окт 2013 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

21 сен 2013 : 		 Видео с текстом от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

30 авг 2013 : 		 Новая песня ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN

18 май 2013 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в сентябре

15 апр 2013 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

2 апр 2013 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN поедет в тур с PAIN OF SALVATION

9 янв 2013 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN номинирована на награду EDISON

22 сен 2012 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполнила кавер-версию EURHYTHMICS

26 июн 2012 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

20 июн 2012 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

24 май 2012 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

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ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

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ANNEKE VAN GIERSBERGEN в ходе акустического выступления в рамках фестиваля Tuska Open Air, исполнила кавер-версию IRON MAIDEN "Wasted Years" — видео доступно ниже.

ANNEKE VAN GIERSBERGEN Performs IRON MAIDEN And THE GATHERING Classics Solo Acoustic At Tuska Festival 2017






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

shnira
7 июл 2017, 23:44		Молодчинка


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