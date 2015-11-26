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CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»



Chris Holmes сообщил, что чуть было не ушёл в середине тура W.A.S.P. по альбому "The Headless Children", а также в разговоре с Eonmusic сказал, насколько он ненавидит тот альбом, который был записан в 1997 году по его возвращении.



Относительно своего ухода: «О, были серьёзные тёрки в дороге. Мне соврали, и я чуть было не сорвался, потому что для меня всё дело было не в деньгах. Мне кто-то соврал, так что я собирался просто всё бросить в середине тура».



Однако Chris пересмотрел свою позицию только по совету тур-менеджера W. A. S. P.

«Он сказал: "Chris, если ты сейчас уйдёшь, на тебя подадут в суд, и ты потеряешь все деньги. Ты будешь лет десять корячиться в Макдональдсе, пытаясь погасить свои долги перед Sanctuary [Management]. Так что я завершил тур, и меня и след простыл. Я не хотел больше играть. Мне было всё равно, что Blacky [Lawless] сделал после этого.



Когда вы живёте с людьми, вы хотите, чтобы к вам относились как к равному, вот и всё. Я не хочу, чтобы ко мне относились с принижением или восхвалением, а когда так к вам относятся, то мне просто не хочется быть рядом с этими людьми».



Несмотря на возвращение в 1997 году в группу и записи "Kill.Fuck.Die", Holmes говорит, что сыграл лишь небольшую роль в его создании.



«Я и правда не так много играл на этом диске. Я сыграл там, по моему, пару соло. И оказал кое-какое влияние на создание одной-двух песен. Этот альбом был записан, просто потому что кто-то — я не буду называть его имени — боялся, что Мэрилин Мэнсон займёт его место в рок-н-ролле. Это был очень глупый альбом. Я его просто ненавидел!».











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