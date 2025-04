сегодня



MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»



MARK MORTON в недавнем интервью обсудил блюзовую ориентацию своего нового сольного альбома "Without The Pain":



«Я никогда не считал себя исключительно хэви-металлическим гитаристом. И когда я говорю «исключительно», есть множество музыкантов, которые только и делают, что играют металл, и они феноменально экспрессивные, невероятно динамичные и творческие музыканты. И это круто. И я верю, что такое возможно. Но я никогда не чувствовал, что металл — это единственное направление, в котором живет мой творческий дух. Так что, думаю, со временем у меня появились амбиции и желание выразить свой музыкальный дух и свои творческие идеи вне контекста LAMB OF GOD — не вопреки LAMB OF GOD, а в дополнение к ним. Я люблю LAMB OF GOD, я люблю хэви-металл. Это было делом всей моей жизни, правда, в музыкальном плане, до недавнего времени, когда я по-настоящему начал исследовать некоторые элементы, которые в большей степени отражают мои личные вкусы. И именно это вы услышите на новой пластинке».



Говоря о том, что процесс написания песен в LAMB OF GOD иногда требует от него идти на компромиссы, сохраняя при этом свое видение группы, Mark сказал:



«Я думаю, то, что мы смогли развить в LAMB OF GOD, — это настоящее доверие друг к другу в творческом плане. Обычно, и это не всегда так, но обычно, если идут какие-то дебаты, и кто-то очень, очень сильно уверен в своей правоте, а другие уверены не до конца, это становится очевидным. И если Willie [Adler, гитарист LAMB OF GOD] абсолютно уверен в музыкальных аспектах, в которых я не уверен, то я доверяю его артистизму, потому что уважаю и восхищаюсь им как музыкантом. И я думаю, что то же самое верно и с другой стороны. То же самое и с Randy [Blythe, вокалист LAMB OF GOD]. Мы с ним пишем тексты вместе, и если он чувствует себя очень, очень уверенно в какой-то текстовой фразе, тогда, да, эта фраза остается, ведь именно ему, а не мне, потом её петь. Ему и карты в руки. Ваш вопрос звучит так, будто это некая слабость, где мы вынуждены уживаться друг с другом в группе. Я же считаю это сильной стороной».







