30 окт 2018



Редкое видео PINK FLOYD PINK FLOYD опубликовали на своем канале видео на композицию "The Scarecrow", съемки которого проходили в начале июля 1967 года, а сам трек вошел в первый диск группы, "The Piper At The Gates Of Dawn".























просмотров: 233