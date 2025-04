сегодня



Новая песня PUDDLE OF MUDD



"Beautimous", новая песня группы PUDDLE OF MUDD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Kiss The Machine", выход которого запланирован на второе мая:



01. Beautimous

02. Free

03. In Love with a Dancer

04. Back Against the Wall

05. Firefly

06. Maniac

07. Baby You Da Best

08. Everything

09. Win Win Win







