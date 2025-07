сегодня



Вокалист PUDDLE OF MUDD о проблемах с законом



WES SCANTLIN был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" в которой у него спросили, справедливо ли говорить, что PUDDLE OF MUDD — это «группа только по названию» с ним в качестве единственного оставшегося оригинального участника и «постоянно меняющейся системой» музыкантов, играющих вместе с ним. Scantlin — к которому в нынешнем составе PUDDLE OF MUDD присоединились Michael Anthony Grajewski на басу, Miles Schon (сын Neal Schon из JOURNEY) на гитаре и Jon Smith на барабанах — ответил:



«Сейчас все стабильно, и я молю Бога, чтобы никто не бросил меня снова. Пожалуйста, дорогой Бог, не дай никому из этих людей уйти. Это трудно сделать — переходы — это заноза в заднице».



На вопрос, почему, по его мнению, за годы существования PUDDLE OF MUDD в составе группы произошло так много изменений, Wes сказал:



«Ну, меня подписал Fred [Durst] из LIMP BIZKIT [25 лет назад], и они просто сказали: "Вот, мы просто хотим, чтобы ты пришёл. Мы просто хотим, чтобы ты работал". Но к тому моменту группа уже распалась, и я был на грани срыва, когда все равно собирался прекратить заниматься музыкой. И вот тут-то на помощь пришел Fred. Он сказал: «Да, мы просто хотим, чтобы ты вернулся». Так что нам пришлось собирать группу, проводить много пробных выступлений и все такое. Люди приходят и уходят, и ты ничего не можешь поделать. У людей своя жизнь, у них своя работа и все такое. Это странная ситуация — быть в рок-группе — или в любой другой группе, или в любом виде творчества. Но все, что я знаю, это то, что они сказали: "Вот гитара. Вот номер в отеле. И пиши. Продолжай писать, продолжай писать, продолжай писать". И, к сожалению, у некоторых людей бывают разные ситуации в жизни и все такое, а я не могу это контролировать. Поэтому мне приходится делать разные ходы и все такое. Надеюсь, эти ребята не будут на меня обижаться, как многие другие. Так мы сможем сохранить эту команду в неприкосновенности на данный момент и, надеюсь, навсегда».



Кроме того, он рассказал о различных проблемах с законом, алкоголем, финансами и другими неприятностями, с которыми он сталкивался на протяжении многих лет, многие из которых освещались в основных средствах массовой информации. На вопрос, чувствует ли он, что на данный момент многое из этого уже позади, он ответил:



«Да. [Моя] главная цель — просто не попасть в беду. И я серьезно не собираюсь допускать никаких ошибок. Просто не делаю. Но я как большая рыба в маленьком пруду. Я называю себя трофеем рождественского ужина для Поппо. Интересно, сколько раз они объясняли, что арестовали меня на рождественском ужине, на Рождество. Говорю тебе, мужик. Я просто большой, огромный трофей».



На вопрос о том, что многие его неприятности с законом были неверно представлены в СМИ, Wes сказал:



«Я совершил несколько ошибок, но в определенные моменты я мог дыхнуть не в ту сторону и оказаться в наручниках и в темнице. Стреляй, чувак. Это странно. Мой девиз — развернуться и бежать как можно быстрее, чувак».



Уточнив, что он не имел в виду бегство от полиции, он добавил: «Я говорю о том, что у меня может быть девушка или типа того. Если они ударяются о «стену психопата», как я это называю, — разворачиваются и убегают... Кто-то должен попасть под раздачу, и они обычно выбирают меня, потому что я — трофей. Но мой девиз — развернись и беги так быстро, как только можешь, и просто беги!»







+0 -0



просмотров: 23