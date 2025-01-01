×
Puddle of Mudd
США
Grunge
Alternative Rock
Grunge Rock
http://puddleofmudd.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/puddleofmudd
5 ноя 2025
:
Новое видео PUDDLE OF MUDD
13 окт 2025
:
PUDDLE OF MUDD почтили память Честера, Лейна и Криса
21 июл 2025
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD о проблемах с законом
20 май 2025
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD готовит сольник
19 апр 2025
:
Новая песня PUDDLE OF MUDD
24 мар 2025
:
Вокалиста PUDDLE OF MUDD опять приняли
4 авг 2024
:
Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли
28 фев 2024
:
Новое видео PUDDLE OF MUDD
11 дек 2023
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри
9 сен 2023
:
Новая песня PUDDLE OF MUDD
12 июл 2023
:
Новая песня PUDDLE OF MUDD
24 фев 2023
:
Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли
23 дек 2022
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA
19 дек 2022
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале
5 окт 2022
:
Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году
8 сен 2022
:
Новое видео PUDDLE OF MUDD
29 май 2022
:
Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов
28 апр 2022
:
Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD
23 апр 2022
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»
1 апр 2022
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD
23 ноя 2021
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником
25 окт 2021
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках
22 окт 2021
:
PUDDLE OF MUDD думают о записи
23 авг 2021
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации
12 июл 2021
:
Новое видео PUDDLE OF MUDD
27 июн 2021
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать
13 май 2021
:
Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей
20 дек 2020
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»
9 дек 2020
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»
7 дек 2020
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу
23 ноя 2020
:
Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD
29 май 2020
:
Стрим от PUDDLE OF MUDD
22 апр 2020
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA
17 апр 2020
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»
14 ноя 2019
:
Видео с выступления PUDDLE OF MUDD
16 авг 2019
:
Новое видео PUDDLE OF MUDD
20 дек 2018
:
Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году
15 янв 2018
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию
3 фев 2016
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя
16 апр 2015
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD вновь арестован в аэропорту
25 фев 2015
:
Видео об аресте вокалиста PUDDLE OF MUDD
19 янв 2015
:
Вокалист PUDDLE OF MUDD арестован в Денвере
сегодня
Новое видео PUDDLE OF MUDD
"Monsters", новое видео группы PUDDLE OF MUDD, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 113
Сообщений нет