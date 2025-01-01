Arts
Новости
*

Puddle of Mudd

*



5 ноя 2025 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

13 окт 2025 : 		 PUDDLE OF MUDD почтили память Честера, Лейна и Криса

21 июл 2025 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD о проблемах с законом

20 май 2025 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готовит сольник

19 апр 2025 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

24 мар 2025 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD опять приняли

4 авг 2024 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

28 фев 2024 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

11 дек 2023 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри

9 сен 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

12 июл 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

24 фев 2023 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

23 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA

19 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале

5 окт 2022 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году

8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

28 апр 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD

23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать
|||| сегодня

Новое видео PUDDLE OF MUDD



"Monsters", новое видео группы PUDDLE OF MUDD, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 113

