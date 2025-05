сегодня



Вокалист PUDDLE OF MUDD готовит сольник



WES SCANTLIN в интервью Mark Strigl рассказал о сольном альбоме:



«Я работаю с Universal Music Group и продолжаю сотрудничать с Jimmy Allen, оригинальным гитаристом PUDDLE OF MUDD. Люблю его до чертиков. Сейчас мы на этапе сведения. И будет еще одна пластинка с Universal Music Group. Эту будет выпускать Sony, 'Kiss The Machine'. Так что мне предстоит еще работа с UMG, потому что я не могу их кинуть, ведь они, по сути, и дали мою жизнь».



По словам музыканта, сольная работа будет отличаться от PUDDLE OF MUDD и "немного похожа на NINE INCH NAILS с элементами кантри".







+0 -0



просмотров: 62