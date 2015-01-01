15 янв 2018



Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию По сообщению на официальной странице PUDDLE OF MUDD, вокалист Wes Scantlin после множества различных инцидентов, связанных с отменой концертов, пьяными выходками и многим другим, после Рождества лёг в реабилитационный центр и чувствует себя «хорошо».











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