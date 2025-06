сегодня



Новое видео ALESTORM



ALESTORM выпустят новую работу, получившую название "The Thunderfist Chronicles", 20 июня на Napalm Records:



01. Hyperion Omniriff

02. Killed To Death By Piracy

03. Banana

04. Frozen Piss 2

05. The Storm

06. Mountains Of The Deep

07. Goblins Ahoy!

08. Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist



Видео к Banana доступно ниже.







