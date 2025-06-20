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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 69
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
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Alestorm

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20 июн 2025 : 		 Новое видео ALESTORM

18 июн 2025 : 		 Новое видео ALESTORM

21 май 2025 : 		 Новое видео ALESTORM

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALESTORM

5 мар 2025 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет летом

26 янв 2025 : 		 Видео полного выступления ALESTORM

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15 фев 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

22 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

1 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

4 май 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

6 апр 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

15 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут
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Новое видео ALESTORM



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ALESTORM выпустят новую работу, получившую название "The Thunderfist Chronicles", 20 июня на Napalm Records:

01. Hyperion Omniriff
02. Killed To Death By Piracy
03. Banana
04. Frozen Piss 2
05. The Storm
06. Mountains Of The Deep
07. Goblins Ahoy!
08. Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist

Видео к Banana доступно ниже.




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20 июн 2025
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RoniN
В этот раз пиратский балаган всего 8 песен сумел из себя вытянуть, видимо поняли, что до конца их альбомы все равно не слушают 

















просмотров: 107





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