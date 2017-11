сегодня



Переиздание ALESTORM выйдет зимой ALESTORM выпустят обновленную версию дебютного альбома (новый ремикс и ремастеринг сделал Lasse Lammert), снабженную прошедшую омоложение обложку и бонус-CD с записью концерта на Summer Breeze, 26 января на Napalm Records:



CD1

“Over The Seas”

“Captain Morgan's Revenge”

“The Huntmaster”

“Nancy The Tavern Wench”

“Death Before The Mast”

“Terror On The High Seas”

“Set Sail And Conquer”

“Of Treasure”

“Wenches & Mead”

“Flower Of Scotland”



CD2 (Bonus Disc)

“Actual Human Intro” (Live at Summer Breeze 2015)

“Walk The Plank” (Live at Summer Breeze 2015)

“The Sunk'n Norwegian” (Live at Summer Breeze 2015)

“Shipwrecked” (Live at Summer Breeze 2015)

“Magnetic North” (Live at Summer Breeze 2015)

“That Famous Ol' Spiced” (Live at Summer Breeze 2015)

“Nancy The Tavern Wench” (Live at Summer Breeze 2015)

“Keelhauled” (Live at Summer Breeze 2015)

“Rumpelkombo” (Live at Summer Breeze 2015)

“Drink” (Live at Summer Breeze 2015)

“Captain Morgan's Revenge” (Live at Summer Breeze 2015)









