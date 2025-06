сегодня



Профессиональное видео полного выступления ALESTORM



ALESTORM опубликовали запись полного выступления в рамках фестиваля Graspop Metal Meeting 2025:



0:00 Intro

1:34 Keelhauled

5:15 Pirate Metal Drinking Crew

9:47 Killed to Death by Piracy

13:30 The Sunk’n Norwegian

17:39 Uzbekistan

21:38 Mexico

25:21 Frozen Piss 2

30:34 Hangover

34:55 Nancy the Tavern Wench

40:01 P.A.R.T.Y.

43:46 Shit Boat No Fans

46:21 Drink

50:01 Alestorm

54:27 Fucked with an Anchor

58:20 Rumpelkombo

58:22 Outro







