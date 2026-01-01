Профессиональное видео полного выступления ALESTORM, которое состоялось в рамках Leyendas Del Rock 2024, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
1:18 Keelhauled
5:16 Back Through Time
10:30 Mexico
14:16 Magnetic North
18:20 Alestorm
23:04 Voyage of the Dead Marauder (Ft. Barbara Blackthorne)
28:06 Under Blackened Banners
33:18 Hangover (Taio Cruz cover)
37:37 Uzbekistan
41:45 Zombies Ate My Pirate Ship (Ft. Barbara Blackthorne)
47:45 Big Ship Little Ship
50:37 Nancy the Tavern Wench
55:53 Rumpelkombo
56:18 Tortuga
1:00:19 1741 (The Battle of Cartagena)
1:08:10 P.A.R.T.Y.
1:11:55 Shit Boat (No Fans)
1:15:40 Drink
1:20:04 Rum
1:24:40 Fucked With an Anchor
